Representa Braulio a Salamanca en Olimpiada Mexicana de Matemáticas

Braulio Padilla Rangel es uno de los cuatro estudiantes guanajuatenses que obtuvo la medalla de plata tras su participación en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, en donde no solamente representó a Guanajuato, sino también a Salamanca. Una de las aspiraciones a corto plazo de Braulio es pertenece a la Selección Mexicana de Matemáticas, para seguir poniendo en alto el nombre del México en competencias internacionales.

Te recomendamos: Se preparan salmantinos para representar al estado en competencia nacional

La preparación del joven salmantino para representar a Guanajuato en la competencia nacional comenzó desde el pasado mes de marzo en el Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAT) en Guanajuato capital, lugar al que tuvo que acudir cada fin de semana con mayor frecuencia y fue gracias al apoyo de Justino Arriaga que pudo solventar algunos gastos.

Para Braulio haber obtenido la medalla de plata fue una recompensa a todo el tiempo y esfuerzo invertido mientras se preparaba para la competencia nacional, pero también como una oportunidad para demostrar el talento y perseverancia que hay en el estado, pese a no contar con el apoyo de las autoridades.

Llama a jóvenes a enfocarse en el estudio.

“Ganar la plata fue una gran noticia para mí, ya que estuvimos entrenando desde marzo para esta competencia, ya había participado anteriormente en competiciones a nivel estatal pero no había llegado tan lejos, me siento muy contento con el resultado obtenido. Desde pequeño fui bueno para las matemáticas y desde entonces mis maestros y padres notaron el potencial que tenía, esto es algo que todos lo pueden lograr, las matemáticas no son difíciles, pero desafortunadamente han sido desprestigiadas al consideradas aburridas y difíciles, sin embargo, también creo se debe a un tema de cómo te enseñen la materia”, explicó.

Tras los resultados en la última competencia nacional, Braulio buscará incorporarse a la Selección Nacional Mexicana de Matemáticas para acudir a competencias internacionales a largo plazo, mientras que a corto se preparará para participar a la Olimpiada Estatal del 2024.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

En la Olimpiada Mexicana de Matemáticas participaron 87 estudiantes de 29 estados del país; tres de cada uno, de los cuales, cuatro guanajuatenses lograron medallas.