Sacerdotes de la Diócesis, sin amenazas: Obispo

Los sacerdotes de la Diócesis de Irapuato no han sido objeto de amenazas por parte de la delincuencia.

Así lo aseguró el obispo de la Diócesis de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, quien señaló que luego del asesinato del sacerdote salmantino Javier García Villafaña, ocurrido en Michoacán, o del atentado que sufrió Faustino Armendáriz, arzobispo de Durango, es necesario fortalecer los trabajos que permitan recuperar la paz en el país.

“Estuvimos en la parroquia de Purísima del Jardín, que es una zona en donde se han dado los crímenes, y les he preguntado a los padres si ha habido alguna amenaza, yo no he encontrado y varios padres les he preguntado, a quienes están en zonas más difíciles, pero amenaza directa a los padres no, pero seguimos expuestos, como cualquiera que sale a la carretera y donde ande”, señaló.

El obispo de la Diócesis de Irapuato aseguró que no se debe ceder ante la injusticia y ante la violencia, pues agregó que los asesinatos no pueden detener los trabajos que permitan devolver la paz a la sociedad.

“Condenamos este acto de violencia, que no solo ha cobrado una vida, sino que atenta contra la paz y la justicia contra nuestra nación.

“Es un recordatorio doloroso de la grave situación que enfrentamos como sociedad, en donde la presencia del crimen organizado y la impunidad continúan amenazando la vida y la seguridad de todos. Es el mensaje que hacemos nuestro y hoy lo comparto, para que el Señor nos ayude en esta construcción de la paz; no podemos ceder ante tantas injusticia, tanta violencia de todas las personas”.





Enrique Díaz dijo que se necesita construir la paz entre todos.





Además, Enrique Díaz Díaz se sumó al mensaje que hicieron los obispos del país de protestar porque la violencia en el país continúa.

“La realidad de este México tan difícil y polarizado y parecería que no nos escuchamos unos a otros, que si alguien propone alguna solución, algún encuentro o unas medidas para reducir la violencia, en lugar de tomar como una búsqueda y buscar caminos, se toma como si fuera adversario y se descalifica y no se escucha a los demás”.