Robo de ganado, delito que no cesa: CEAG

Irapuato, Gto. (OEM-Informex).- El robo de cabezas de ganado no cesa en el estado y los ganaderos han sufrido robos masivos, incluso de hasta 150 cabezas en un solo atraco en municipios como Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende, Manuel Doblado, Irapuato y San Francisco del Rincón.

El presidente del Consejo Estatal Agroalimentario de Guanajuato (CEAG), Francisco López Tostado, señaló que la cifra negra es alta, ya que los ganaderos no confían en que la autoridad hará algo.

Llaman a la cultura de la denuncia.

Dijo que por esta situación los ganaderos han optado por medidas de autoprotección para montar guardias y vigilancia en las zonas en las que se dan los robos, ya que consideran increíble que transiten por el estado más de 100 cabezas de ganado robadas y la autoridad no lo detecte.

Francisco López Tostado aseguró que esto se debe a la falta de denuncias por parte de los productores, quienes en lugar de denunciar el robo, optan por tomar medidas alternas, sin embargo, resaltó que esto está ocasionando a que las autoridades no le tomen la debida atención ante esta situación en el estado.

El presidente del Consejo Estatal Agroalimentario de Guanajuato (CEAG), detalló que en Guanajuato no se denuncia ni el 10% de los robos que ocurren en el campo, por lo que es urgente que los productores tomen la cultura de la denuncia.

En 2022 se reportaron 120 carpetas de investigación por denuncias por robo de ganado en el estado de Guanajuato. De enero mayo de 2023 suman 34, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

“Tienen (las autoridades) la percepción de que ha bajado, pero no se ha eliminado y esto se debe a que no existen la cultura de la denuncia, a la gente le cuesta mucho trabajo denunciar, piensa que no se va a solucionar nada y por eso es que tenemos muchos números negros, es decir, que las denuncias que hay no representan ni el 10% de lo que realidad es”, mencionó.

Francisco López Tostado llamó a los líderes ejidales y productores del estado a seguir impulsando a que vaya en aumento esta cultura de la denuncia en Guanajuato, pues sólo así se podrá dar una buena resolución a esta situación que aqueja el campo guanajuatense.

“Se tienen que hacer estrategias, el campo es muy diferente a la ciudad, acá se tiene que trabajar con gente con otras ideologías, creencias que hay en esos lugares y poder entonces atender de mucho mejor manera este tema en el estado, ¿para qué?, para que se podamos mostrar la realidad del campo”.