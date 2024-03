Ricardo Banda recorre el continente en su combi; quiere llegar a Alaska

Jaral del Progreso, Gto.- Ricardo Banda es un viajero peruano que busca llegar en su combi hasta Alaska, por lo cual ha recorrido diferentes países para lograr su meta en la vida; por el momento ha estado visitando diferentes municipios del estado de Guanajuato, entre ellos Valle de Santiago, Salamanca y Jaral del Progreso.

En su visita a Jaral del Progreso, platicó con El Sol de Salamanca y contó que estuvo varios días durmiendo en su combi al lado de su perrita bóxer conocida como La Chuleta, por lo cual dijo que no sabe a ciencia cierta cuándo llegará a Alaska, pero lo que sí sabe es que todos y cada uno de los días los debe disfrutar, pues el viaje ha sido más satisfactorio que lo que pensó.

“No sé en qué fecha voy a llegar hasta Alaska, ya que llevo seis años y medio en el recorrido y no sé para cuando vaya a llegar a ese estado que pertenece a Estados Unidos de América”.

Ricardo Banda, quien tiene 39 años de edad, comentó que no sabe si vaya retrasado en su viaje o no, “solamente Dios sabe cuándo voy llegar, por lo que agradezco a toda la gente que me he encontrado en el camino, que me han comprado diferentes cosas para poder comer tanto yo como mi mascota”.

Conoce diferentes estados de la República Mexicana

El viajero, quien tiene su página de Facebook llamada “El mundo no tiene fin”, expresó que a lo largo de su vida ha visitado diferentes países y de México conoce los estados de Quintana Roo, Chiapas, Yucatán, Veracruz, Oaxaca, Michoacán, entre otros, pero los que son Guanajuato, Oaxaca y Chiapas.

“No recuerdo la fecha en los que los visité, ni tampoco cuándo llegué a Guanajuato ni a Jaral del Progreso pero son experiencias muy bonitas las que he vivido, al igual que conocer a gente muy buena, agradable y también me dedico a tomar fotos a las personas para poder tener qué comer tanto mi Chuleta como yo, además de que vendo diferentes artículos para sostenerme”, refirió.

De los lugares de Jaral del Progreso que conoció se encuentran el Cerro de Culiacán, la comunidad de Victoria de Cortazar, Santiago Capitiro, la comunidad del Diezmo de Cortazar, los jardines de esos municipios y de las comunidades también.

A Ricardo Banda también le gustó conocer el Cerro de Culiacán, que pertenece a los municipios de Salvatierra, Cortázar y Jaral del Progreso, ya que es un lugar emblemático, pero lo hizo en su combi e incluso conoció las siete cuevas del lugar.

Relata travesía en libro

Actualmente tiene un libro escrito, el cual lo tiene tanto en físico como en digital y que se llama “Doce historias de un viaje sin fin”.

“Le puse así, ya que no sabe cuándo voy a llegar al objetivo, que es estar en Alaska. Este texto incluye historias de México, al igual que de Honduras, Rusia, Letonia, Colombia y otros países“.

De esta manera, en su largo recorrido le falta visitar diferentes estados de la República Mexicana, luego llegar a Estados Unidos, posteriormente a Canadá para finalmente llegar a su destino final que es el estado de Alaska que pertenece a Estados Unidos de América.

Además, dijo que este viaje lo hace al lado de “La Chuleta”, la cual lo acompaña en su combi, en sus recorridos por diferentes ciudades y estados.

“Me la encontré en una ciudad y decidí adoptarla, imagino que ya tiene 13 años de edad, le gusta comer croquetas, tacos con carne y diferente tipo de comida. Se ve muy tranquila, pero en ocasiones les ladra a los perritos que no le caen bien y me cuida mucho”.

Valle de Santiago Enseñan matemáticas en Valle de Santiago de una manera divertida

Finalmente, agradeció a todas las personas que lo han apoyado en los países que ha visitado, al igual que las personas que le han comprado sus artículos que vende, que le regalan comida, que le han brindado un lugar donde dormir , ya que espera que en algunos años pueda hacer su sueño realidad de llegar hasta Alaska, que pertenece a Estados Unidos de América.