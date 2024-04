Revoca TEEG acuerdo del IEEG sobre registros de planillas

Guanajuato, Gto. El Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato ordenó revocar el acuerdo del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato sobre el registro de planillas de Morena para la contienda en municipios.

Local El 70% de los jóvenes en Guanajuato no vota por apatía o porque no les interesa

En la sesión del 30 de abril de 2024 donde se aprobaron los registros, el IEEG informó que Morena no presentó los documentos para inscribir las planillas de los Ayuntamientos de San José Iturbide, Santa Cruz de Juventino Rosas y Tarandacuao.

Al respecto el partido político decidió impugnar la resolución ante el Tribunal Electoral local y se resolvió a favor de Morena, por lo que el IEEG deberá sesionar para modificar su acuerdo y que se puedan inscribir dichas planillas.

El asunto que se trató fue sobre el expediente TEEG-REV-06/2024 y acumulados TEEG-JPDC-18/2024, TEEG-JPDC-19/2024 y TEEG-JPDC-20/2024.

El Tribunal revocó el acuerdo del Instituto y le ordenó revisar la documentación presentada por el partido para en caso necesario, solicitarles que cumplan requerimientos y determine si puede o no realizar el registro.

El tribunal explicó que se vulneró su derecho de audiencia y debido proceso al no pedirles subsanar deficiencias en la información solicitada para su registro, además de omitir exponer las razones legales por las cuales la falta de la firma autógrafa por la persona facultada por el partido político no era sustituible.

Estos no fueron los únicos casos, con lo que respecta a Morena el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato aprobó el pasado primero de abril, el registro para la planilla de Santa Catarina, situación que fue diferente a las anteriores, pues el partido debía completar el expediente.

Sobre otros partidos políticos, el PRI también presentó un caso de no presentación de documentación para la integración de la planilla a San José Iturbide y se le negó la planilla de Villagrán.

Local Con pintas y gritos de justicia, exige Morena esclarecimiento sobre el asesinato de Gisela Gaytán

El Partido del Trabajo fue quien más archivos no entregados tuvo, con un total de 25 planillas no presentadas. Entre las que resaltan es la de Guanajuato capital, donde se había dado a conocer que Paloma Robles Lacayo los representaría y quien incluso informó que ya impugnó la determinación del IEEG, pero no se ha dado alguna resolución por parte del TEEG.