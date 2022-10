Revela Adán Augusto que Guardia Nacional asumiría la seguridad de Irapuato

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, reveló que la policía municipal de Irapuato podría ser retirada de las labores de seguridad pública y que su lugar lo estaría tomando la Guardia Nacional.





La Guardia Nacional se estaría haciendo cargo de la seguridad de Irapuato.





Durante su participación que tuvo la tarde del viernes en el Congreso de Hidalgo, en donde solicitó a las y los legisladores de ese estado que apoyaran la aprobación de la reforma que amplía la permanencia de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública, Adán Augusto López dijo que esta decisión, para que presuntamente fuera retirada la policía municipal de Irapuato, la platicó directamente con el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, quien le habría solicitado la intervención de la Guardia Nacional en el municipio.

De acuerdo con el propio secretario de Gobernación, esta determinación se habría tomado, luego del asesinato de 12 personas en un bar de la colonia 12 de Diciembre, en donde las investigaciones habrían arrojado una presunta complicidad policial en ese hecho.

“En Irapuato hubo un lamentable incidente o suceso, perdieron la vida o fueron asesinados 12 ciudadanos, una tarde de domingo (sic), y nos pidieron la colaboración de la Guardia Nacional y resulta que en la investigación aparece la connivencia de las policías municipales con el crimen organizado.

“Platicamos con el gobernador y el gobernador me pidió que interviniera la Guardia Nacional, que se retirara la policía municipal y que quedara al mando la Guardia y estamos ahí, haciendo un trabajo complementario, en tanto la Guardia Nacional hace las tareas de seguridad pública”, dijo el Secretario de Gobernación durante su intervención.

Guanajuato en los discursos de Adán Augusto

Durante los últimos días, Adán Augusto López ha asistido a varios congresos estatales, entre ellos Baja California, Tabasco, Tlaxcala y ahora Hidalgo, en donde en cada uno de ellos ha hablado acerca de Guanajuato y particularmente del asesinato de 12 personas en Irapuato, hecho ocurrido la tarde del 15 de octubre, cuando hombres armados atacaron el bar llamado El Pantano, ubicado en la colonia 12 de Diciembre, al sur de la ciudad.









No obstante, ahora señaló que presuntamente ya platicó con el gobernador de Guanajuato sobre el tema y de esa plática habría salido la posibilidad de retirar a la policía municipal de Irapuato.

Antes de estas declaraciones, el propio gobernador de Guanajuato respondió el pasado miércoles a las declaraciones hechas por el secretario de Gobernación, en donde dijo que éstas habrían sido motivadas por la cercanía de los tiempos políticos, por lo que llamó a trabajar de manera coordinada, pues en el estado jamás se ha buscado repartir culpas en el tema de seguridad.

“Yo lo que voy a tratar es no partidizar el tema de seguridad, como nunca lo he hecho, jamás he repartido culpas, entiendo que es un tema político, porque se acercan las campañas, no vamos a caer en dimes y diretes”, dijo el mandatario estatal.

Por su parte, la propia presidenta municipal de Irapuato, Lorena Alfaro García, ya había respondido el martes a los dichos que Adán Augusto López había hecho sobre el tema de la seguridad en el municipio y señaló que la politización de este tema no suma en la búsqueda de soluciones e hizo un llamado al gobierno federal a que “asuma su responsabilidad para construir la paz en todos los municipios de México”.