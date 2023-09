Retomará Salamanca proyecto trasladar a C4 oficinas del MP

Luego de vencer el termino de la donación de una parte del predio en el que se ubica el Complejo Integral de Seguridad Pública a favor de la Fiscalía General del Estado, la administración municipal buscará retomar el proyecto para que se trasladen a este las oficinas de la Región B que actualmente se ubican al interior de una antigua plaza comercial en abandono; el cual se presentó en el primer semestre de 2015 cuando se informó tendría una inversión superior a los 70 millones de pesos.

En mayo de 2015, el entonces subprocurador de Justicia informó que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), tenía proyectado la construcción de un Centro de Procuración de Justicia Regional, al que se invertirían 76 millones de pesos, luego de que el Ayuntamiento de Salamanca aprobó la donación de una hectárea de terreno en el recién predio adquirido para la instalación del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) de Salamanca, situación que se detectó en el desarrollo del proyecto ejecutivo de la modernización del centro de operaciones del 911 y la dirección de Seguridad Pública.

“Nos dimos cuenta de que había una donación a la Fiscalía del Estado de una parte de este predio que ya venció, no ejercieron el recurso, no ejercieron la temporalidad, se puede hacer una reversión, sin embargo, estamos en buena disposición con la Fiscalía para que puedan ellos llevar a cabo un proyecto que integre aquí en este C4, también instalaciones de la Fiscalía del Estado para que puedan hacer aquí los ciudadanos, que dejen donde esta ahorita lo que era Gigante y ahora sería en esta instalación; estamos todavía en platicas si sería conveniente o no esta donación”, indicó el alcalde César Prieto.

Aunado a ello, el munícipe informó que ya se cuenta con el recurso para adquirir equipo de video vigilancia, sin embargo, reconoció que en infraestructura aún hay que mejorar; “ahorita tenemos el recurso para la compra de cámaras de seguridad para poder fortalecer lo que es el tema del municipio (…) lo que falta en el C4 es el tema del personal, también por ejemplo el 911, aumentar el tema de los policías, tenemos el avance ya de la Academia de Policía , pero hay muchas cosas en el tema de infraestructura que mejorar”.

Costo y modernización

En 2014 se adquirió el predio de tres hectáreas, cuyo costo para la administración en turno fue de 42 millones de pesos, en 2021 se modernizó el edificio, en el que se instaló una red municipal de alta velocidad, telefonía IP unificada, circuito cerrado de vigilancia, control de accesos, cableado estructurado certificado en SITE, comunicación directa con C5, cuarto de control de crisis, sistema de radiocomunicación, video-wall para monitoreo de cámaras municipales y estatales.

