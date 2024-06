Retiran a comerciantes de la periferia del mercado Tomasa Esteves

Autoridades municipales llevaron a cabo el retiro de comerciantes instalados en la periferia del mercado Tomasa Esteves, esto como parte del mejoramiento de las vialidades de esta central de abasto en la zona centro de la ciudad.

“Deben de limpiar completamente el área, el día de hoy los alinean y el día de mañana ya están de nueva cuenta igual, y eso no es nada conveniente. Y sí el día de hoy estuvieron los de Fiscalización en compañía con el ejército porque solos no pueden hacer nada; no supe si quitaron a algunos pero vi que ahí estaban y les aventé una indirecta de que esto solamente sirve en el momento”, comentó Rubén Zaragoza.

A decir de algunos comerciantes que sostuvieron una reunión con los trabajadores municipales y los elementos de seguridad correspondiente les comentaron que solamente estaban diciendo que se alineen y respetarán los límites establecidos de sus negocios.

"Solamente les comentaron que se recorrieran o más bien que se alinearan; lo que yo vi fue en Sánchez Torrado lo que a mí me tocó ver, no se si en 5 de Mayo haya sido el mismo caso, pero desgraciadamente esto también se presenta en la parte del estacionamiento del mercado en la avenida del Trabajo", señaló.

Por otro lado, durante todo este tiempo se ha permitido que el comercio informal no solo ocupe los espacios por donde caminan los transeúntes, sino también a los más de 200 comerciantes que se ubican al interior del mercado.

"Debe de haber un operativo tal cual pero no lo hacen, me hubiera gustado que las autoridades entrarán un poco al mercado o al director pero solamente vi al personal de Fiscalización en los alrededores y lamentablemente todo sigue igual que a un inicio "concluyó.