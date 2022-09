Responden positivamente en jornada de vacunación de Salamanca

La segunda Jornada de Vacunación anticovid-19 para menores de 5 a 11 años de edad, arrancó entre molestia e inconformidad por parte de padres de familia, quienes señalaron la falta de organización por parte del Gobierno Federal; para Salamanca se destinaron 10 mil 200 dosis con la finalidad de completar esquemas de inmunización en este sector.

A pesar de que padres de familia, pernoctaron desde un día antes a las afueras del Gimnasio Lázaro Cárdenas, con el objetivo de que sus hijos fueran los primeros en recibir la dosis correspondiente, esto no fue así, ya que durante el desarrollo de la jornada hubo padres de familias que aprovecharon la mala organización y comenzaron a meterse a las filas.

"Llegamos a las 4 de la mañana, hay mucha molestia porque mucha gente se está metiendo a las filas y avanzamos un buen, pero como se hicieron tres filas se detuvo la fila, no ha salido nadie ha ordenar ni los servidores ni nadie, sabemos que se están metiendo muchas personas que llegaron tarde y eso no se nos hace justo, porque llevamos horas aquí y no podemos avanzar “explicó, la señora Juana, del rancho San Antonio Capetillo.

Las inmensas filas llegaron hasta el templo de Sagrado Corazón de Jesús en la colonia Bellavista y algunas daban la vuelta a la manzana del recito, provocando la molestia de la población, ante la falta de presencia de personal de Protección Civil y en un primer momento la nula presencia de elementos de vialidad, para regular el tráfico en las inmediaciones del recinto.

A pesar del turbulento arranque de la campaña de vacunación en Salamanca, se registró una excelente participación por parte de la ciudadanía, ya que hasta el corte del medio día se habían aplicado tres mil 90 dosis para los menores de cinco a 11 años de edad.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Anuncia Jurisdicción más vacunas

Ante la gran demanda de vacunación por parte de la población, la Jurisdicción Sanitaria V, encabezada por Juan Jesús Martínez García, anunció el reguardo de 10 mil 800 dosis más para Salamanca, listas para aplicarse durante los próximos días, con la finalidad de atender a la mayor población posible, que sumadas a las primeras 10 mil 200, dan un total de 21 mil dosis.