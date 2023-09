Regidor de Acción Nacional renunciaría al partido

Ante las constantes discrepancias entre los tres niveles de Gobierno, el regidor de la fracción de Acción Nacional, Luis Adrián Peña Gómez ha considerado su renuncia al partido, al considerar que los partidos políticos han quedado a deber a la población respecto a gestionar acciones en su beneficio, al anteponer sus intereses, situación que ejemplificó con ruptura que entre el Gobierno del Estado y la Federación, así mismo como entre el municipio y el estado, lo que se ha visto reflejado en el recorte a los presupuestos y asignación de recursos.

“Tuvimos algunas pláticas conforme ahí se fueron dando algunas situaciones dentro del partido, sin embargo, la decisión aún no está tomada al 100%, de momento todavía no (hay renuncia)”, refirió el representante de Acción Nacional.

En este aspecto, resaltó el tema concerniente a las gestiones en favor de la población, “ahora que me toca estar trabajando desde este lado hacia el interior del partido, ya formando parte de una institución política, veo que al final que quién queda atrapada en esta situación es la ciudadanía, porque entre que estamos gestionando los recursos tanto estatales como federales, el Presidente y nosotros como Ayuntamiento por lo que se hizo ese exhorto de decir nosotros somos Salamanca somos Guanajuato, y creemos que también es importante que se nos considere en el tema del recurso estatal, pero lo viene por otra parte el esfuerzo del Gobernador en el tema de gestión hacia la federación, de que Guanajuato también es México y entonces es cuando se empiezan a ver este tipo de circunstancias partidarias que luego que los únicos que quedan atrapados en este situación es Salamanca, si en un momento yo platicaba la importancia que siempre se sale con el discurso de no a los colores, luego no termina de caminar de esa manera”.

En este aspecto señaló que la federación no ha considerado al Gobierno del Estado, a pesar de que hay un tema de fórmulas, pero no como se venía viendo en administraciones federales anteriores, y en lo particular hacia el municipio es la misma problemática al no haber un diálogo desde la administración anterior.

Así mismo, criticó la pasividad de las autoridades luego de se donó y cumplió con todas las especificaciones requeridas por el Seguro Social para la construcción del hospital general de zona, mismo que a falta de asignación de recursos podría construirse después de 2024.

“El tema del Seguro Social igual, fuimos el primer municipio en poner todas las condiciones en la mesa para que se viniera y no, entonces se hace el trabajo y pues eso es lo que hace la reflexión (…) pareciera ser que el no estar encuadrado en algún tema político si pareciera que hacen ver qué las cosas se hacen de manera menos ágil”, sentenció.

Ante el cuestionamiento sobre si los partidos políticos han quedado deber a la población, el aún representante de Acción Nacional ante al Ayuntamiento reconoció que es una de las cuestiones por las cuales ha considerado renunciar al PAN.

“Si, yo si creo que desde lo que he visto, por ejemplo en el caso del municipio la verdad es que si, pero también entiendo las posiciones que tienen que estar desde aquí, tienen que ser también hacia afuera, si exigir como en este tema de la solicitud que se le hace al Gobernador y no solo a él, también hay que salir hacia la federación”, concluyó.