Renuncia Coral Valencia al PRI, tras 18 años de militancia

Salamanca, Gto.- Coral Valencia Bustos, anunció su salida de las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) tras 18 años de militancia, debido a las malas gestiones interna que ya no cumplen con los ideales que la llevaron a formar parte del tricolor.

Fue a través de un video que público esta mañana en su perfil de faceboook, en donde Valencia Bustos dio a conocer las razones de su renuncia y continuará su labor como regidora independiente.

“En los últimos años, he militado activamente en el PRI como una mujer de lucha que abandera las causas de los ciudadanos, cumplí a cabalidad todas las encomiendas que me fueron asignadas desde que era muy joven, pero, hoy la mala gestión interna y la decisión de ir en coalición en Salamanca con otros partidos políticos, en donde, no se nos preguntó ni se nos tomó en cuenta si era lo conveniente como priistas activos me han llevado a una dolorosa conclusión (…).El PRI ya no representa los ideales que me llevaron a unirme a el hace más de 18 años, nada por encima de los salmantinos, ningún color por encima de la coherencia y de mi dignidad, me voy agradecida con todas y todos mis compañeros con los que por años construí una alternativa de cambio para nuestro Salamanca y para Guanajuato”, manifestó.

Además, dijo que se sumará en cualquier proyecto que contribuya verdaderamente a la evolución del futuro de Salamanca y el estado.

Coral Valencia bustos, se integró las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 2004, periodo en el que también fungió como coordinadora de vinculación de inea-inaeba hasta 2012, logrando la firma de convenios de colaboración con los 46 municipios del estado para la educación de adultos mayores, así como la gestión de programas dentro y fuera del estado con luz Verónica Aranda Orozco como directora.

Su participación política destacó dentro de varias campañas como coordinadora de candidatos al distrito 08 federal y al 14 local en los años 2006, 2009 y 2012.

En 2018 y 2021, participó en los procesos electorales como candidata a la presidencia municipal de Salamanca, sin éxito alguno, sin embargo, logró convertirse en regidora del ayuntamiento en representación del PRI hasta este lunes 8 de enero, por lo que, continuará como regidora independiente.