Renovación de Comités lleva ocho meses estancado

Pascual Alarcón Sánchez, director de Bienestar y Desarrollo Social, dio a conocer que las inconsistencias jurídicas en el proceso de elección de Comités de Participación Ciudadana es lo que ha frenado su renovación, mientras esto sucede, los promotores continúa dando seguimiento a las necesidades de las colonias y comunidades.

Ley de Participación Ciudadana señala la existencia de organizaciones comunitaria.

De acuerdo a lo señalado por el funcionario municipal, la Ley de Participación Ciudadana señala la existencia de organizaciones comunitarias, no así la consolidación de comités y delegados, es decir, no existe un fundamento que permita una jerarquización de presidente, secretario y tesorero, es por ello que la Secretaría del Ayuntamiento está trabajando para crear organismos que puedan tener el respaldo jurídico.

Además detalló la importancia de brindar certeza jurídica a los Comités de Participación Ciudadana, sobre todo ante las denuncias de procesos de corrupción que se ejercían al interior de los mismos y que fueron reportados por la ciudadanía.

“Cabe mencionar que los Comités estaban bastante corrompidos porque habían situaciones que involucraban dinero, veíamos desvío de fondos cooperación es casi obligatorio sin tener resultados hablaba de bardas perimetrales que no estaban con permiso de ordenamiento territorial, sin embargo, el municipio no presentó ningún tipo de denuncia ante la Fiscalía jurídicamente no se pueden justificar pero si se tiene esta actuación”, indicó.

Destacó que el retraso de ocho meses que tiene la administración en la renovación de comités no ha sido impedimento para atender las necesidades de la población. “No hay afectación porque estamos trabajando, si no estuviera trabajando no habría un seguimiento a los proyectos, programas y beneficios sociales, que se viene gestando desde la admistración pasada”, explicó.

Acerca de los reportes de procesos de renovación de Comités de manera irregular por parte de personal de la dependencia, en al menos 19 comunidades de Salamanca, Alarcón Sánchez señaló que se trata de información errónea que ha surgido por la elección de comitivas entre los mismos habitantes de las comunidades y a los cuales se le ha notificado que no tienen validez.

“No es designación, algunas colonias nos han pedido que vayamos a ser observadores y les demos una cierta válido a las elecciones que han hecho de manera interna y la respuesta es no, lo que estamos haciendo es pedir que esperen un poco más para que salgan las bases de la convocatoria”, expuso.

Aseguró que actualmente no se cuenta con una fecha para que salga la convocatoria y renovar el procesos, pero se espera que pudiera estar listo a principios del próximo 2023.