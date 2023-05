Rellenos sanitarios de Guanajuato deben regularse ante la norma 083: SMAOT

León, Gto.- La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial de Guanajuato, Marisa Ortiz Mantilla, dijo que el relleno sanitario de la capital del Estado debe regularizarse ante la Norma Oficial Mexicana 083 para evitar incendios como el que se registró a principios de mayo.

Además, la funcionaria estatal aseguró que se trata de un espacio que existe desde los años 80 y que tiene muchas áreas de oportunidad para su correcto funcionamiento.

“Es un sitio que está desde el 84, 85 que no cumple la Norma, no cumple la Norma 083 y por lo tanto tiene muchas áreas de oportunidad y que lo que se han hecho son algunas recomendaciones de cómo se tiene que operar adecuadamente, pero la recomendación más simple y sencillamente es la Norma 083 que esa todos la tienen que cumplir y nosotros como estado estamos para coadyuvar”, dijo.

Foto: Ricardo Sánchez | El Sol de León

La Norma Oficial Mexicana contiene las especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial.

Marisa Ortiz comentó que como secretaría lo que hacen es impulsar la política de residuos ya que cuentan con un diagnóstico estatal además planes de manejo sobre sólidos urbanos, manejo especial y orgánicos a gran escala para fomentar la economía circular

Foto: Francisco Meza | El Sol de León

“Al final de cuentas, los municipios de acuerdo al 115 constitucional y a la legislación general y estatal de residuos establece que ellos son los responsables de la recolección, el barrido y la disposición final, sin embargo, nosotros coadyuvamos con un diagnóstico de cómo están los 44 sitios de disposición final, operan 43 porque al final hay un sitio que atiende a tres municipios y eso lo hace muchos más eficiente.

“Hay uno que al final de cuentas no está funcionando, tiene la infraestructura, pero no lo usa, entonces claro que tenemos ese diagnóstico, claro que año con año se les manda a todos los municipios sus recomendaciones para evitar este tipo de situaciones en este 2023 llevamos cinco incendios no es el único el de Guanajuato capital y no es un tema exclusivo de Guanajuato”, concluyó.

El pasado 2 de mayo se inició a incendiar el relleno sanitario de Guanajuato Capital, el cual tardaron en controlar las autoridades una semana. El humo afectó durante cinco días a los habitantes de la ciudad.

Actualmente las autoridades del estado y del municipio analizan la creación de un nuevo Relleno Sanitario para los capitalinos o llevar la basura al relleno sanitario de Silao, implica un mayor gasto para el municipio.