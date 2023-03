Registra nueva serie de cambios en administración municipal

A 17 meses de gestión continúan los cambios dentro de la administración municipal, en esta ocasión los funcionarios que se encuentran por realizar su proceso de entrega-recepción, son Alejandro Cuna y Antonio Álvarez, quienes tomaron la decisión de separarse del cargo para continuar con proyectos personales, en tanto el alcalde César Prieto indicó ya se cuenta con algunos perfiles para ocupar los puestos, así mismo no descartó se puedan registrar algunos otros movimientos en el esquema del gobierno municipal.

"Yo como lo he dicho siempre, he tenido reunión con mis directivos y les he dicho que él que no vaya en línea, que no dé resultados presente su renuncia o de plano yo tendría que tomar la decisión, en este caso de Alejandro Cuna es más derivada a un tema personal va iniciar un proyecto y eso ya no le permite continuar con nosotros", señaló el edil.

Confirma César Prieto nuevos cambios

Al anunciar de manera oficial la salida del Oficial Mayor, César Prieto agradeció la labor que desempeñó el funcionario el tiempo que estuvo en el cargo; "siempre se portó de manera muy decente, siempre fue una persona comprometida, desearle éxito en sus nuevos proyectos y a la persona que venga, que ya estamos planeando la entrega-recepción, en este caso va ser una mujer la que se va encargar de esta importante labor de Oficialía Mayor".

Aún podrían registrarse algunos más

En este mismo sentido, el alcalde reconoció la intención del director de Comunicación Social en separarse del cargo en próximos días; "también es un tema personal, no crean que le estoy escondiendo o le estoy tapando que no dieron resultados, ellos han dado los resultados que se han pedido, obviamente también vamos a analizar las personas que ingresen en su lugar van a tener que hacer una entrega-recepción, ver qué pendientes tienen, algún tema que pudiera estar ahí irregular que también podría darse y hacerlo conforme a derecho, simple y sencillamente es darle continuidad al trabajo que están realizando estos funcionarios", concluyó.

Local Sigue reestructuración de la administración en 2023

Desde 2021 a la fecha se han registrado cambios en las direcciones de Seguridad Pública, Desarrollo Económico, Protección Civil, Secretaría Particular, Atención a la Juventud, Comude, el Instituto Municipal de Salamanca para las Mujeres, la Jefatura Derechos Humanos, así como en Bienestar y Servicios Públicos, entre otras.

Ya se tienen perfiles identificados para cubrir titularidades