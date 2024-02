Recorrerá la marea rosa los caminos de Guanajuato en defensa de la democracia

León, Gto.- La marea será rosa porque este color se diferencia de los colores utilizados por los varios partidos políticos que se conocen en México, el objetivo será una marcha pacífica de ciudadanos en defensa de la democracia.

En León, Irapuato, Guanajuato capital y San Miguel de Allende, ya se organizan para partir de sus respectivas plazas en punto de las 10 am del domingo 18 de febrero.

Salir a defender al Instituto Nacional Electoral, organismo autónomo responsable de realizar las elecciones y así garantizar el derecho de los mexicanos de elegir a sus gobernantes, es lo que mueve a los ciudadanos que organizan esta movilización.

En León, el punto de encuentro será en el Arco de la Calzada con destino al Jardín Principal; en Irapuato se concentrarán en el Parque Irekua para concluir en la Plaza Fundadores; en Guanajuato capital la cita es en la Glorieta del Caballito para terminar en la Plaza de la Paz y en San Miguel de Allende, saldrán de la Calzada de la Aurora (Frente a la ex fábrica de La Aurora) hasta Plaza Cívica. En los cuatro municipios, la cita es a las 10 de la mañana.

El cártel difundido por la organización civil, informa los puntos de encuentro en 51 ciudades distribuidas en varios estados de la República Mexicana. Además, enlista cuatro puntos de movilizaciones fuera del país mexicano, dos en Estados Unidos, específicamente en Austin y Houston, Texas y dos en España, en Barcelona y Madrid.

En Austin y Houston la cita es las 10 am, frente a los respectivos Consulados, en Barcelona, la marea rosa se reunirá a las 5 pm frente al Consulado General de México y en Madrid, la cita es a la 1 pm, frente a la residencia del embajador en C. del Pinar, 13, Chamartín, 28006. En este cartel no aparece la ciudad de Irapuato, sin embargo, la movilización en defensa de la democracia, ya confirmó su participación.

La convocatoria para la Marcha Nacional por Nuestra Democracia invita a los participantes a vestir colores blancos y rosas, con el fin de identificarse como un movimiento apartidista.

Esta marcha, será la tercera realizada por la Marea Rosa, un frente ciudadano conformado por asociaciones civiles como: Frente Cívico Nacional, Poder Ciudadano Mx x Mx, Sííí por México, Sociedad Civil México, UNE México y Unidos por México. Las dos primeras marchas se realizaron en defensa del INE, el contingente se manifestó en contra de las reformas electorales propuestas por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

En el caso de la Ciudad de México, será el exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, quien liderará la marcha en Defensa de la Democracia. También brindará unas palabras cuando el contingente llegue al punto final, en el Zócalo capitalino.

En Guanajuato, en las elecciones de este 2024, se votará para elegir gobernante, 46 presidentas y presidentes municipales, 418 regidurías, 22 diputaciones de mayoría relativa, 14 diputaciones de representación proporcional y 52 sindicaturas de Mayoría Relativa.