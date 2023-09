Reconocen asistencia y trayectoria de docentes de la UG

Abel Hernández Guerrero, investigador nacional nivel 3 del sistema nacional de investigadores y titular C en la facultad de Ingenierías recibió un reconocimiento por su trayectoria y participación en la fundación de la sección estudiantil de la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos y la Sociedad Mexicana de Ingenieros Mecánicos en la Universidad de Guanajuato (UG), en el marco de su trigésimo aniversario.

Este reconocimiento se llevo a cabo en la plaza cívica de la División de Ingenierías Campus Irapuato-Salamanca (DICIS), donde se congregaron autoridades universitarias, comunidad académica y estudiantil, así como invitados especiales, para reconocer su labor de asesor de la sección estudiantil, así como para la entrega del premio ASME al doctor Eduardo Aguilera Gómez.

El 27 de enero de 1993 tomó protesta a la primera mesa directiva de la sección estudiantil ASME presidida por el ahora profesor Alejandro Zaleta Aguilar. En ese mismo año un grupo de 40 estudiantes participó en un congreso regional en Dallas, Texas, donde obtuvieron el primer lugar en el concurso de diseño improvisado, representando una de las primeras experiencias internacionales.

En el 2005 recibieron el reconocimiento como la tercera sección estudiantil a nivel mundial y a lo largo de tres décadas han recibido más de 35 reconocimientos internacionales.

“Las y los universitarios, sentaron las bases de programas como Un verano en la industria, Major in engineering, Women in engineering, Mi amigo universitario, beca Clark, intercambio con la Universidad de Texas A&M y cursos de inglés, por lo que dicha organización es un ícono en la formación de estudiantes con impacto favorable en la sociedad salmantina”, reseñó Francisco Elizalde Blancas, director del departamento de Ingeniería Mecánica.

Por su parte, Jaqueline Hernández García, presidenta actual de ASME SOMIM, Evelyn Sánchez Rodríguez, presidenta de la sociedad Pi Tau Siga, en conjunto con el pasado presidente de ASME, Adam Hernández Miranda, condujeron la ceremonia para reconocer a las personas que contribuyeron a la conformación de esta sección estudiantil.

También acudieron representantes de la iniciativa privada, del H. Ayuntamiento de Salamanca y Ex Rectores de la UG, entre ellos, Arturo Lara López, José Manuel Cabrera Sixto y Juan Carlos Romero Hicks, quien afirmó que “El éxito llama al éxito”, al reconocer la trayectoria y aportes de las y los integrantes de la sección estudiantil a lo largo de estos primeros 30 años.