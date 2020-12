Realizarán acciones para combatir la inseguridad

La Alcadesa Beatriz Hernández Cruz, indicó que Salamanca está dentro de los 15 municipios con un mayor índice de homicidios dolosos, por lo que se están generando acciones directas para combatir la inseguridad e incluso informó que en próximas fechas el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, estará en la localidad para sostener una reunión en ese sentido.

La primer edil, señaló que este resultado surgió del trabajo realizado en las mesas de seguridad, en donde se mandó toda la información concerniente a los acontecimientos de mayor riesgo que ocurren en el municipio.





Se integran más elementos de la Guardia Nacional.





Por lo que, para atender esta situación se estarán efectuando acciones directas, entre las que recalcó más patrullaje en las zonas de mayor peligrosidad, se integrará un mayor número de elementos de la Guardia Nacional para reforzar los cuerpos policiales del municipio al mando del director de la Seguridad Publica Rodolfo Cruz Nicolás.

Además, destacó que revisaran de manera continua todos los anexos y lugares donde hay personas que tienen problemas con adicciones, también se realizará un campaña para prevenir el tema de adicciones y se celebrarán las mesas de seguridad en cada unos de los municipios con mayor incidencia de homicidios dolosos en donde estará presente el presidente de la republica, lo que significa que visitará esta ciudad, acciones que van enfocadas a generar una mejoría.

Explicó también que se impulsará de manera importantes programas como Bienestar y expresó que aún está pendiente una entrevista con la Secretaría de Seguridad.

“No se habla de inversión económica, sino de atención, porque el presidente de la republica no ha politizado en ningún momento el tema de seguridad, tan es así que ha metido a las cuatro ciudades guanajuatenses, porque para él no importa el color, es decir, nosotros estamos junto con otras tres ciudades que son gobernados por el PAN, para el presidente no hay diferencia y yo cooperaré trabajando con la federación y el estado a favor de la seguridad”, finalizó.