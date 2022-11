Realizará César Prieto cambios en su plantilla de funcionarios

Antes de que concluya el año se realizarán cambios de funcionarios de la actual administración, incluidos de primer nivel informó el presidente municipal, César Prieto, movimientos que él mismo anunció desde el mes de septiembre del presente año, aunque continúa en evaluaciones, señaló.

A pesar de ello, el alcalde de momento no adelantó nombres o direcciones, dijo que este mismo año se verán esos cambios y salidas, ya que como lo ha mencionado en anteriores entrevistas, hay dependencias en donde no se cumplieron las metas fijadas en este primer año de gobierno.

“Va haber movimientos ya he platicado con algunos personas de las dependencias y lo más importantes es que vamos a reforzar, algunos pueden ser enroques, otros de plano a lo mejor no continúan, ya hay un diagnostico que yo tengo donde veo que hace falta imprimirle un poquito más de empuje, vamos en el primer año, no es excusa que tengamos ya amarrado nuestras dependencias porque la gente requiere que el servicio se preste de manera correcta y ágil y en su momento antes de que termine el año tendría que hacer los movimientos, señaló el edil.

Entre los movimientos que se han realizado en la administración municipal se encuentra la incorporación del deportista salmantino Enrique Herrera como director de Juventud; esta dependencia no tenía director desde el mes de agosto, al día de hoy se desconocen los motivos de la salida de Laura Daniela Córdova, ex titular de esta dependencia.

Desde el pasado 10 de octubre de 2021 a la fecha se han realizado más 150 movimientos tanto de personal administrativo, operativo y de primera línea; entre los que destacan los movimientos en la dirección general de Seguridad Pública, Desarrollo Social, Desarrollo Económico, Atención Ciudadana, Protección Civil, Turismo, Atención a la Juventud, por mencionar algunas.

Dentro de este mismo contexto, el César Prieto reiteró que se estarán realizando algunos cambios más dentro de la estructura municipal, en la que en algunos casos se dará por terminada la relación laboral de algunos directores y otros serán reasignados con la finalidad de hacer más eficiente el desempeño de las dependencias municipales y por ende dar una mejor atención a la ciudadanía.