Realizan entrega de cheques de programa 'empleo temporal'

JARAL DEL PROGRESO, GTO. (OEM INFORMEX).- El Presidente Municipal José Alberto Vargas Franco en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESHU), realizaron la entrega de cheques al grupo de personas que participaron en el programa de “Empleo Temporal Trabajemos Juntos”.

Este programa fue implementado en el municipio a través de la dirección de Desarrollo Social, el cual tiene como objetivo apoyar a las personas que por motivo de la contingencia sanitaria a causa del COVID-19 (coronavirus), perdieron su empleo o se vieron afectados en su autoempleo.

El Presidente Municipal José Alberto Vargas Franco felicitó a las personas que formaron parte de este programa, al reconocer que gracias a su trabajo, ayudaron a que el municipio se mantenga hasta el momento sin ningún caso de contagio de COVID-19.

“Yo los felicito de que se hayan inscrito, que hayan salido a trabajar y por el trabajo que hicieron, ya que seguramente hoy no se ve, pero hoy tenemos cero contagios y esperemos que se mantenga por mucho tiempo; no me cabe la menor duda de que ustedes ayudaron a que muchas personas no se contagiaran al momento de hacer su trabajo”, comentó el Presidente Municipal Ing. José Alberto Vargas Franco.

En total fue un grupo de treinta personas que radican en colonias de la cabecera municipal y en comunidades quienes integraron este programa, apoyando en labores que realizó personal de la dirección de Servicios Públicos Municipales de limpieza de espacios públicos del municipio, entre otras actividades.

A pesar de que concluyó este programa, las autoridades municipales señalaron que estarán a la espera y en constante comunicación con gobierno del estado para saber si se abrirá una segunda etapa de este programa de “Empleo Temporal Trabajemos Juntos”, o bien, de algún otro que pueda ser benéfico para la población de Jaral del Progreso a aplicarse durante este periodo de contingencia sanitaria.