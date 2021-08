Realizan compra de artículos escolares de última hora

Ante la incertidumbre del regreso a clases pactado para este lunes 30 de agosto, los padres de familia realizaron de última hora la compra de los artículos escolares que necesitarán su hijos para el nuevo ciclo escolar.

Papelerías, establecimientos dedicados a la venta de uniformes, negocios de mochilas, zapaterías, e incluso farmacias y tiendas donde se vende gel antibacterial y demás suplementos sanitarios lucieron completamente llenos este domingo, pues lo padres aprovecharon este día para preparar los últimos detalles previo al retorno a la aulas.

Local Entregara DIF kits de útiles escolares

En papelerías y uniformes la aglomeración fue evidente, pues incluso tuvieron que hacer fila que abarcaban la mitad de la cuadra o varios locales al interior del mercado en donde la gente llegó a tardar más de 40 minutos para surtir la lista de útiles escolares, algunos padres de familia, apenas recibieron la confirmación de que la escuela en la que estudian sus hijos si regresaría a clases, por lo que se apresuraron a comprar los uniformes.

“Estábamos en duda de si regresarían o no los niños a la escuela por lo que sale en las noticias de que los contagios están incrementado, pero, apenas nos confirmaron, por eso nos vinimos de volada a comprar las mochilas y todo lo que van a necesitar, mi niño apenas va a entrar a primero de primaria y todavía estaba en duda de si comprar o no el uniforme, porque también dicen que si la pandemia empeora volverán a cerrar, pero bueno, por si o por no, ya compramos todo” dijo Jessica Arguello, madre de familia.

Para los padres de familia también representó un fuerte golpe económico el hacer las compras el ultimo día, sin embargo, son cocientes de que las condiciones epidemiológicas que se viven en todo el país mantenían bajas las expectativas.

Fue el pasado 12 de marzo del 2020, cuando todas las escuelas del país cerraron sus puertas, para llevar el proceso educativo a través de las plataformas digitales y medio masivas de comunicación como la Televisión a través del programa aprende en casa, debido a pandemia de la Covid-19, este lunes luego de un año y cinco meses la Secretaria de Educación Pública pactó el retorno a las aulas bajo protocolos estrictos de salud mediante un modelo híbrido.