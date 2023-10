Reafirma AMLO compromiso con la RIAMA

Salamanca, Gto.- Como parte de la supervisión al Sistema Nacional de Refinación (SNR), el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó por séptima vez la Refinería Ingeniero Antonio M. Amor (RIAMA), en la que anunció una inversión de dos mil millones de pesos para la reparación de las plantas, luego de que la reconoció como una de las más productivas de las siete que comprende el SNR, así mismo se comprometió a dar continuidad a la basificación de trabajadores transitorios de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Llegada de López Obrador a la refinería en Salamanca

“Es de las que tienen mejor producción, más rendimiento, utilidades, es una muy buena Refinería (...) cada año hemos estado destinando alrededor de mil 500 millones y vamos a volver el año próximo, se está avanzando bastante (en cuanto a la basificación de trabajadores transitorios)", afirmó el mandatario del Ejecutivo Federal.

En cuanto al mantenimiento de las plantas de procesos, López Obrador destacó la capacidad de productiva de la empresa de Pemex, por lo que se seguirán invirtiendo recursos para aumentar su productividad, “va bien, va muy bien, es una Refinería con mucha capacidad productiva, básicamente en lo que corresponde Refinería van a tener como mil 500, dos mil millones de presupuesto para la reparación de las plantas”.

López Obrador destacó la capacidad de productiva de la empresa de Pemex

Aunado a ello, el Presidente de la República reafirmó su compromiso de continuar trabajando por la modernización del SNR, así como propiamente ayudar a al municipio a su desarrollo; “vamos a seguir apoyando en todo, es un compromiso".

Su llegada

El transporte aéreo del Presidente de la República, aterrizó al interior del estadio Olímpico Sección 24, dónde abordo el convoy que lo trasladó a la Refinería a la que acceso por la puerta 1, ubicada en la intersección de las calles Tierra Blanca y Poza Rica de la colonia Bellavista.

Previo a su ingreso, se cuestionó sobre la posibilidad de que Morena alterne la gubernatura de Guanajuato, luego de 30 años de gobierno de Acción Nacional, sin embargo, el refirió no entrar en ese tema; "no me meto en eso mi amor, no me meto", dijo López Obrador.