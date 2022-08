Que no "ingue" el presidente: PAN

“Dice el presidente López Obrador sobre que supuestamente ésta violencia fue generada por grupos conservadores, híjole diría un comediante: que no “ingue” el presidente”, mencionó Eduardo López Mares, dirigente del Partido de Acción Nacional (PAN), tras lo vivido la semana pasada en Guanajuato.

Lamentó y condenó los ataques que tiendas de conveniencia, farmacias y las familias guanajuatenses vivieron ante la quema de inmuebles y vehículos durante la noche del martes 9 de agosto.

“La semana pasada que acaba de concluir, fue la semana más violenta en todo el país y reiteró violenta en todo el país. Acabamos de vivir esa semana que a todos los dejó pasmados, que a todos nos dejó con mal sabor de boca. En dónde vimos que en Jalisco, que en Guanajuato, que en Baja California fueron objetivos de violencia y eso nos lastima a más y más a los mexicanos; eso nos llena de miedo, es decir de norte al sur del país se le salió de las manos al presidente López Obrador”, aseguró López Mares.

“El país no debería de estar pasando por lo que está pasando; le están pegando a las empresas, le están pegando a la gente, están en contra de los caminos, están en contra de la ciudadanía. Hoy por hoy este sexenio de López Obrador tiene que pasar rápido, tiene que pasar al olvido, porque ya el país estamos esperando que acabe éste sexenio de López Obrador”, añadió.

También señaló que mientras México se incendia, el presidente continúa con “sus locuras”, por lo que hay un clima de ingobernabilidad, de impunidad y miedo; sin embargo en Guanajuato esto no sucede debido a que en el estado si hay gente detenida y que está siendo procesada por estos ataques.

“En días pasados les informaban de 11 detenidos por qué aquí en Guanajuato si se trabaja y quién creen que los detuvo, los detuvo la Seguridad Estatal. No los detuvo el Gobierno Federal que dicen que vienen y vienen, más Guardia Nacional, que vienen más elementos del Ejército pero ellos no han hecho nada, la política del presidente de la república no está funcionando, esa política de abrazo nos funciona”, indicó Eduardo López Mares.

“Aquí en Guanajuato sí se persigue a los delincuentes, aquí en Guanajuato si le hacemos frente, aquí no se aplica esa política de abrazos, no se aplica esa política de no pasa nada, aquí nosotros sí confiamos en nuestra autoridad en materia de seguridad”, agregó.

Así mismo, afirmó que para recuperar la paz perdida hace falta una estrategia federal y no una estrategia local o improvisada.

“Hay quienes dicen que hay que hacerle un análisis al presidente de la república porque quizá está loco, yo creo que el presidente es un demente, un de mente corta; el presidente de la república es un de mente lenta. Realmente estamos viendo cómo el país se está viniendo abajo y tal parece que no hay nada. Yo creo que también hace falta que el presidente se deje sus marraneras o mañaneras y que empiece a trabajar ya de una manera frontal, que lo veamos aquí accionando”, mencionó el dirigente del PAN.

Señaló que de nada sirve una Guardia Nacional que solo se dedica a realizar rondines y no detiene a nadie, ya que solo ocupa espacios y quita recursos a las presidencias municipales para su alojamiento o para que se les permita establecerse en deportiva.

“Creo que este famoso decretazo y todos los hechos violentos que se están suscitando en el país es porque el presidente está generando una cortina de humo, junto con el crimen organizado, con la intención de que pase de largo y que nadie se detenga en este decretazo dónde quiere militarizar al país”, dijo.