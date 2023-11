“Que no haya ilusos para que no haya decepcionados”: López Mares

IRAPUATO, Gto.- El dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Guanajuato, Eduardo López Mares, consideró que es innecesaria una “operación cicatriz” en Irapuato, pues la Comisión Permanente del instituto político fue clara en determinar por unanimidad que para el proceso electoral de 2024, la candidatura para la presidencia municipal irapuatense no será para una mujer, pues así fue el resultado del análisis de rentabilidad y paridad que realizaron.





Durante su conferencia de prensa semanal, Eduardo López Mares señaló que la decisión ha sido tomada y que así será notificada al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.

“Yo sí quiero ser muy claro en esto: la decisión que se tiene tomada por el órgano partidista, que es la Comisión Permanente, es que Irapuato no está considerado en este momento para una mujer, así de claro y así lo vamos a notificar el día 14 ante la autoridad electoral”, dijo el dirigente panista de Guanajuato.

Por ello, Eduardo López Mares dejó en claro que una “operación cicatriz” no sería necesaria, pues el partido a nadie le debe posiciones, pues éstas se toman con base en criterios de rentabilidad política, género y las demás consideraciones que marca la ley electoral.

“En el PAN tenemos una frase muy clara, pues uno de nuestros fundadores nos decía, para efectos de evitar esto (la operación cicatriz): que no haya ilusos para que no haya desilusionados.

“A veces pensamos que el partido me la debe o que yo soy el que está formado y el que sigue en la fila, pero no, en el partido tenemos siempre que ir con las y los mejores perfiles y en este caso por eso la Comisión Permanente ha tomaba estas decisiones”, dijo el dirigente panista, durante su conferencia de prensa del martes.

López Mares aseguró que tampoco preocupa que pudiera haber una desbandada en el PAN, pues la estructura panista es sólida y con ella han estado trabajando desde hace más de 30 años, por lo que no le pertenece a nadie más que al propio partido.





“Va a haber gente que amenace, que diga que se va, va a haber gente que diga ‘yo tengo la estructura’; a ver: el PAN tiene su propia estructura que nos ha hecho ganar durante más de 30 años y por supuesto que tenemos estructura partidista y por supuesto que tenemos que convocar más allá de nuestra propia militancia, porque hoy el llamado que se tiene que hacer es convocar a la ciudadanía, a que la gente que normalmente que no sale a votar, hoy le vamos a pedir que lo hagan, porque hoy está en riesgo nuestro país y está en riesgo que haya una dictadura que está pretendiendo implantar Morena y lo que nosotros queremos hacer es que la estructura que tengamos sea la estructura social.

“(…) Nosotros tenemos una estructura sólida en los 46 municipios, que nos ha permitido ganar durante los últimos 30 años aquí en Guanajuato y por supuesto tenemos que estarla aceitando constantemente, para que en estos 207 días que restan para el próximo proceso electoral del dos de junio, salgamos muy competitivos a dar lo mejor que tiene el Partido Acción Nacional”.

Irapuato, séptimo en rentabilidad

El dirigente del PAN en Guanajuato explicó que la decisión que se tomó para que en Irapuato la candidatura a la presidencia municipal no fuera reservada para una mujer contempló distintos factores.

Por ejemplo, cuál es la rentabilidad del municipio, que en este caso Irapuato se ubicó en el bloque de los de alta rentabilidad, pero en la posición número siete, debajo de municipios como León, Coroneo, Guanajuato, Purísima del Rincón, Manuel Doblado, Xichú, Celaya, San Francisco del Rincón, Tarandacuao, Pénjamo y San Felipe.

Otro factor fue en ellos el factor de la reelección, aunado a que también en cada bloque de alta, media y baja rentabilidad se debe garantizar que la mitad de las candidaturas sean para mujeres.

“Tenemos que cuadrar, esos son los factores que nos llevan como partido político a tomar las decisiones”, aseguró.

Por ello, defendió que el acuerdo tomado por la Comisión Permanente del PAN en Guanajuato fue conforme a los datos reales que se tienen y por ello salió por unanimidad, pues aunque dejó en claro que tampoco es la lista definitiva, pues falta que se tome en cuenta en dónde podría haber coaliciones y además que todo ello lo avale el Comité Ejecutivo Nacional panista, pero se trata de un tema que en lo estatal ya se decidió.