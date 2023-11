“No me descarten”, dice Daniel Díaz, respecto al proceso electoral de 2024

Irapuato, Gto. (OEM).- El secretario de Salud del Estado de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, dijo que no se descarta para participar en la contienda electoral de 2024 para buscar un puesto de elección popular; sin embargo, aseguró que por el momento se encuentra a la expectativa de la definición de los proyectos dentro de Acción Nacional.

En entrevista, Daniel Díaz Martínez explicó que si bien actualmente se mantiene enfocado en sus actividades al frente de la Secretaría de Salud del estado de Guanajuato, no se descarta en buscar un puesto de elección popular de cara a 2024, por lo que está dispuesto a trabajar desde donde el Partido Acción Nacional (PAN) lo requiera y en el puesto que así se le confiera durante el año entrante.

Con base en esto, el secretario de Salud del estado de Guanajuato detalló que se mantiene a la expectativa sobre los tiempos y definiciones que tenga el partido blaquiazul a nivel nacional, así como a nivel estatal y local para definir los perfiles y el género que los representaran en el próximo proceso electoral en 2024.

“No me descarten, no me descarten para nada, sólo que aún no son los tiempos, hay que esperar la definición del género, hay que esperar la definición del partido, pero no me descarten”, dijo el funcionario estatal.

El secretario de Salud de Guanajuato aseguró que se encuentra listo y capacitado para asumir la responsabilidad del encargo que le confiera el Partido Acción Nacional de cara al proceso electoral del 2024.

“Hay varias opciones y lo bueno es que mi perfil da para seguir colaborando con mi partido y asumir las responsabilidades que así me otorguen”, aseguró Daniel Díaz Martínez.

El secretario de Salud de Guanajuato agregó que se mantiene en contantes reuniones con los representantes de Acción Nacional para refrendar su compromiso por seguir sirviendo a las y los guanajuatenses desde cualquier trinchera.