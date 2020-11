Psicosis en Valtierrilla por ola de inseguridad

Los robos y asaltos, sumados a los recientes acontecimientos ocurridos recientemente en la comunidad de Valtrierrilla, han provocado pánico y tristeza entre los habitantes de este lugar.

Los pobladores señalaron que los hechos de alto impacto que se presentaron en la comunidad durante el fin de semana, evidencian la descomposición social y la falta de responsabilidad de los padres de familia para con la educación de sus hijos.

Alonso dijo que en Valtierrilla, “ya no se ve y siente el mismo ambiente de antes, ahora se respira miedo por todos lo que ha sucedido ya no confiamos en nadie y eso también es culpa de los padres de familia por no poner límites a sus hijo y por la falta de atención de algunos de ellos”.

“En lo personal creo que la situación se ha agravado bastante, y como joven me da mucha tristeza ver en lo que se ha convertido Salamanca y especialmente Valtierrilla, ya no puedes salir tranquilo a la calle sin el miedo de encontrar a alguien que o te robe o te asesinen; me causa mucho enojo que en lugar de que las autoridades hagan algo se echen la culpa unos con otros”, explicó América.

Lamentan habitantes hechos delictivos que ocurren en la comunidad.

“Este año he perdido tres amigos que sólo fueron víctimas colaterales (de la inseguridad), cuando veo que algo pasó otra vez, sólo espero que no sea otro amigo, un familiar, antes Salamanca era el lugar donde quería estar toda mi vida, hoy sólo espero irme de aquí, o que esto pare y todo vuelva a ser como antes, pero creo que eso es muy poco probable”, indicó una habitante de la comunidad que prefirió mantener su nombre de manera anónima.

“Es lamentable todo lo que ha sucedido en Valtierrilla y me genera miedo porque ya no se puede salir de manera tranquila ni en el día, porque no sabes en que momentos pueden suceder cosas como lo que ocurrió el sábado y que en algunas ocasiones cobran la vida de inocentes”, refirió Ana.

Los valtierrillenses lamentaron los acontecimientos que se presentan de manera frecuente en la comunidad y que se han convertido en detonantes para migrar de este lugar.