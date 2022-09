Proyectan mejorar el mercado Tomasa Esteves

El alcalde César Prieto Gallardo comento que se buscará mejorar el mercado Tomasa Esteves en el cual el proyecto se pretende que sea una plaza comercial, digna para los comerciantes y ciudadanía Salmantina.

Luego de los derivados comentarios por parte de comerciantes y la visita de regidores del ayuntamiento municipal, en donde se hacía referencia a las carencias que se tienen en le mercado Tomasa Esteves, el alcalde César Prieto, explicó que se buscará renovar la imagen de esta central de abastos en la zona centro de la ciudad.

El mandatario, explicó que si bien no se le ha invertido recurso al mercado en los últimos años, dijo que ya se cuenta con un proyecto ejecutivo, en donde se le dará una renovación del mercado Tomasa Esteves, en donde se renovará la imagen de este mercado.

“Existe un proyecto desde hace años, el director de obra pública me comentó que existe un proyecto donde se incluía un estacionamiento y él mismo lo validó, nosotros estamos validando un proyecto en donde en conjunto con el estado pudieran hacer un proyecto ejecutivo; yo ya vi el proyecto es como una plaza comercial, esto es un tema social, de liderazgos, de personas que no se dan cuenta del beneficio que pudieran traer el mejorar el mercado tanto para usuarios como comerciantes y la idea es convencer a través de un proyecto y una estrategia clara de cómo vamos a movernos”, añadió.

De igual manera, Prieto Gallardo, explicó que no ha querido profundizar mucho en el tema, ya que no quiere llegar con los comerciantes con las manos vacías, por lo que se encuentra en espera de que se pueda tener un proyecto estructurado que pueda beneficiar no solamente a los comerciantes sino, también a los usuarios que acuden a este mercado.

“Sí hay un proyecto el mercado está abandonado por muchos años, yo no me he querido meter ahí precisamente porque quiero llegar con algo que ofrecer y si llego y platico del proyecto no me van a creer, yo voy a llegar con la gente a platicar y ver algo que se pueda hacer y la idea es dignificar el mercado, el cual tiene 50 años, ya está invadido, en donde del 100 por ciento de la plaza, el 40 por ciento era lo planeado, lo demás es de gente que no ha respetado la norma”, añadió.

Ante ello, César Prieto comentó que su gobierno no será de imposiciones, y el cual se manejará sobre beneficiar a la ciudadanía, además detalló que para este año no se pueda presentar este proyecto, más bien podría ser el año que viene en donde también se buscará tener el recurso, reiteró que con el gobierno del estado se buscará tener un mejor mercado para la ciudadanía salmantina.