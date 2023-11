Proyecta SSG mantener recursos para el 2024 por 15 mil millones de pesos

GUANAJUATO, Gto.- El mantener la asignación de recursos por 15 mil millones de pesos para la operación del instituto de salud pública para el 2024, permitirán a la Secretaria de Salud mantenerse como el mejor sistema de salud del país, destacó su titular Daniel Díaz Martínez.





Se registran 4 casos positivos de Influenza.





En entrevista señaló que el cierre en el último año de la actual administración estatal de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, es uno de los temas en lo que se ha concentrado, pues Guanajuato ha destacado por su cobertura en el sistema de salud, el cual se mantienen en los 46 municipios de la entidad.

Explicó que los recursos le permiten a la SSG la operación del instituto de salud pública del estado, particularmente para reconstrucción mamaria, continuación del programa Planet Youth, atención y prevención del mosquito transmisor del dengue, por mencionar algunas.

“Que se sigue manteniendo este presupuesto, y si se incrementa para nosotros sería extraordinario siempre tener más recursos, algo que hemos cuidado mucho es la comprobación y cuidado de los mismos, hemos sido reconocidos por 4 años consecutivos como la Secretaria más transparente, no tenemos observaciones de auditoria, y no tenemos deudas a proveedores y eso es muy importante y vamos a seguirnos manejando con total transparencia y disciplina fiscal para el cierre de la administración”, acotó.

Continúa aplicación de vacunas contra la influenza

Por otra parte, comentó que comenzará gradualmente a disminuir las temperaturas y con ello se tendrá un incrementó en las enfermedades respiratorias, por lo que exhortó a la población a extremar medidas de prevención a fin de evitar contagios.





Aumentan enfermedades respiratorias.





De igual forma sostuvo que se continúa con la aplicación de vacunas contra la influenza, de las cuales se dispone de 1 millón 600 mil dosis entre los diversos servicios de salud en la entidad.

“Sobre todo estas medidas de higiene siguen siendo vigentes como el lavado de manos, evitar saludarse de mano, de beso, abrazo, para que una persona que tenga signos o síntomas no transmita la enfermedad. Es momento de bajarle a eso como una medida preventiva y si alguien está enfermo no llevarlo a la escuela, no ir a trabajar (si se puede hacerlo desde casa) y reportarlo que está enfermo porque luego vamos, decimos es una gripita, están tosiendo y podemos contagiar a alguien que está enfermo y lo que está circulando es COVID o es Influenza, es una enfermedad respiratoria que puede complicarle la salud a una persona adulto mayor o embarazada o una persona que tiene diabetes o hipertensión o una enfermedad mordida o problemas del corazón, cáncer o que su sistema inmunológico no este fuerte”, detalló.

Para finalizar, mencionó que a la fecha se han confirmado cuatro casos de influenza como positivos, sin embargo, alertó que serán estos casos los que se atiendan de la actual fecha hasta marzo fin de la temporada.