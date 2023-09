Habitantes de comunidades temen ser desalojados

Habitantes de Rivera de Guadalupe y Los Zavala exigen a las autoridades dar certeza jurídica de sus viviendas, tras manifestar que se les ha señalado la nulidad de sus escrituras, a pesar de encontrarse registrados en Catastro y realizar sus pagos del impuesto predial.

Durante la presentación del segundo informe de gobierno del mandatario salmantino, habitantes de diversas comunidades, solicitaron al alcalde César Prieto Gallardo por medio de pancartas apoyo a las comunidades Rivera de Guadalupe y Los Zavala.

"Tenemos un problema en donde varias hectáreas en donde alrededor de 60 familias nos encontramos en el peligro de ser desalojados y hemos pedido al alcalde que nos apoye con esta problemática", explicó María Inés, habitante de la comunidad Rivera de Guadalupe.

Así mismo externaron que este problema lleva varios meses en donde a pesar de contar con título de propiedad y otros con escrituras, y a pesar de eso dicen estar preocupados por la situación que los aqueja.

"Por lo que dice mi pancarta me retiraron y ahora nos dieron atole con el dedo, nosotros queremos que nos escuchen porque en donde vivimos, en Rivera de Guadalupe somos como 100 familias más las de Los Zavala en donde nos comentaron que hay un nuevo dueño que nos quiere retirar, hay escuela, kínder iglesia"

Los habitantes solicitantes al manifestar su problemática durante el evento, fueron reubicados por personal de la administración evitando mostrar sus exigencias.

“Hemos venido a presidencia porque tenemos las escrituras de una casa en donde cada año pago el predial en donde me han dicho que no valen porque son en una zona ejidal y por eso es mi molestia, porque no nos hacen caso, pero no todos tenemos el recurso para poder pagar unas escrituras y los que tenemos y nos dicen que no valen qué hacemos”, comentó.