Promueve DIF Municipal la adopción de menores

Uno de los objetivos de la actual dirección del DIF municipal es promover la adopción de los 14 niños que se tienen en resguardo, de los cuales seis ya se encuentran en proceso de adopción y dos más han sido adoptados.

Han verificado las condiciones de los centros de asistencia social en donde se encuentran los niños a cargo del DIF.

La presidenta del DIF Municipal, Eugenia Leonor Martínez Carrillo, señaló que resguardar la integridad de los niños se ha convertido en una de las prioridades para esta administración, prueba de ello fue la incorporación de Salamanca en la Alianza GUIA (Guanajuato Unido por la Infancia y Adolescencia).

“Hay niños que tienen muchísimos años en una casa hogar, yo dejo a mi hijo cinco minutos tarde en la escuela y lo encuentro llorando porque siente un abandono y el temor, yo no me imagino el primer día o la primer noche que siente un niño en una casa hogar, y no es que esté mal pero no hay como que esté con su familia, que esté con sus padres, con sus hermanos”, señaló la presidenta del Sistema Integral de la Familia.

Destacó que el DIF Municipal pretende fortalecer el núcleo familiar para que, de ser posible, los niños regresen con su madre, padre o familia más cercana y de no ser posible buscar una familia, por lo que promoverán la adopción.

Se han verificado todas las condiciones de los centros de asistencia social en donde se encuentran los niños a cargo del DIF Municipal bajo resguardo, esto para comprobar su estado de salud físico, emocional y mental.

“En este proceso tenemos a seis niños y tenemos 14 en resguardo, entonces conforme vayan saliendo los procesos, pedí un acercamiento con los juzgados porque necesitamos de su apoyo para trabajar en equipo”, manifestó.