Rinde DIF Municipal informe por 100 Días de Trabajo

Tras 100 días de trabajo, Eugenia Leonor Martínez, presidenta del DIF Municipal, dio a conocer gastos por más de tres millones de pesos sin justificar que dejó la anterior administración.

Durante su informe ante sociedad civil, integrantes del ayuntamiento y el presidente municipal, César Prieto Gallardo, la presidenta del DIF dijo que “quiero puntualizar que se encontró de febrero a julio un gasto de tres millones 247 mil 980 pesos, de proveedores no registrados en el padrón, no hubo beneficiarios con evidencia fotográfica de carne, tortillas, verduras y palanquetas. Este gasto fue justamente en tiempo de campaña (…), también encontramos otro gasto por 469 mil 612 pesos por la compra de alimentos, no hay beneficiarios y no se reconoce la logística. Ya se pidió una auditoría interna para que posteriormente entre Contraloría, porque aquí no venimos a tapar a nadie, desde el principio dijimos que todo lo vamos a hacer de una manera transparente y tenemos que hacer bien nuestro trabajo y el que la hizo pues que la pague”, refirió.

Local Brindarán informe sobre la operatividad del DIF municipal

En este mismo contexto destacó la realización de 13 Jornadas Integrales de Salud, en las cuales se han atendido a mil 847 personas con los diferentes servicios que proporcionan, así como la entrega de medicamentos, material de curación, sillas de ruedas, bastones, andadores, muletas, cobijas, pañales y despensas.

La entrega de auxiliares auditivos, apoyos a personas que requieren transportes a hospitales para recibir tratamientos médicos especializados y descuentos de pasaje.

En este sentido, Eugenia Leonor Martínez agradeció el apoyo del Gobierno del Estado con quien han entablado comunicación para trabajar en conjunto, igualmente recalcó que Salamanca fue el primer municipio en entrar a la “Alianza GUIA” Guanajuato Unido por la Infancia y Adolescencia para el atender el Fortalecimiento Familiar, a través de un trabajo transversal entre la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil, instituciones estatales, así como las Casas de Asistencia Social (CAS).

Finalmente reafirmó su compromiso con la reconstrucción del tejido social, con especial atención a la niñez, población vulnerable o en riesgo del municipio de Salamanca, impulsando, promoviendo, asistiendo y sirviendo con responsabilidad.