Proliferación de comercio informal, afecta al establecido: Bárcenas Jiménez

Salamanca, Gto. El Presidente de Pro Dignificación del Centro Histórico dijo que ante la falta de interés por parte del Gobierno Municipal al comercio establecido se ha visto afectado por la proliferación del comercio informal en el primer cuadro de la ciudad.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Ha ido en incremento el comercio informal en los alrededores del primer cuadro de la ciudad





“El centro histórico está descuidado porque la autoridad ha permitido otra vez la proliferación del comercio informal, sin ningún control, hay muchos puestos de comida que no tienen mucha higiene los cuales tiran muchos residuos generando malos olores y proliferación de ratas por lo mismo; el comercio está apagado porque siguen presentándose muchos robos a mano armada”, dijo Eduardo Jiménez Bárcenas.

Jiménez Bárcenas detalló que ante la inseguridad que también afecta al comercio de la zona centro, en el aspecto de abrir en un horario entre diez u once de la mañana y cerrar cerca de las siete de la noche lo que genera pocas ventas.

Ante la proliferación de comercio no establecido, se han generado malos olores y crecimiento de roedores en el jardín principal

“Al no haber ventas la gente no viene al centro; hay muchísimos negocios cerrados porque no hay ventas y las rentas son altas; hay gente que le apuesta su dinero al crear un negocio y por no haber ventas no hay recuperación” indicó.

Ante ello explicó que el desinterés por parte de las autoridades por tener un centro histórico es notorio, ya que los comercios han presentado actos de vandalismo.

Derivado a la inseguridad los comercios cierran a tempranas horas sus negocios

“ahorita los negocios están grafiteados no solo las paredes del primer nivel, también las del segundo porque no hay seguridad, el centro histórico está abandonado; el centro histórico no tiene las mismas fachadas para que se vea homogéneo como es el caso de Pátzcuaro o los pueblos de Michoacán que están pintados todos de un solo color y aquí los vecinos no están dispuestos a poner dinero de su bolsa para tener el centro así, si no hay apoyo del Gobierno Municipal”, puntualizó.

Para que el comercio local pueda recibir, debe de haber un esfuerzo común entre comerciantes, gobierno y la ciudadanía salmantina.