Previo a la temporada pluvial se limpiaron 57 kilómetros de drenes y canales

Además de programas de prevención de riesgos de desborde en drenes y canales de Salamanca como la limpieza de 57 kilómetros de cauce y riberas, se debe emplear una medida para garantizar que las lluvias no afecten la actividad productiva del ramo automotriz como en el último trimestre de 2021, así lo consideró Luis Adrián Peña Gómez presidente de la comisión de Desarrollo Económico.

Local Protección Civil mantiene activo el atlas de riesgo

En este sentido, explicó que a más de dos meses del inicio de la temporada de lluvias se empezó a trabajar en coordinación con el Distrito de Riego 011, en el que se emplearon acciones qué más que un reforzamiento fue una limpieza para que el agua fluyera más fácil.

“Es un trabajo muy importante, sin embargo, se ocupan proyectos con mayor infraestructura, además de ampliar el bordo de la carretera, principalmente en los zona de la Charca, debido a que luego se hace un cuello de botella y hace que estas aguas no fluyan con la velocidad que se debe y se inunde esta parte (…) en cuanto al monto del daño que dejaron las lluvias anteriores no tengo el dato, pero a las empresas afectadas se les está dando ayuda por lo menos en el dren para que no se les vuelva a dar esta situación ahí si está trabajando en el tema de prevención principalmente ya que la industria automotriz se ha consolidado como un gran sector en Salamanca”, argumentó el funcionario.

En el segundo semestre de 2021, la falta de estas acciones causaron afectaciones, principalmente en agosto, septiembre y octubre, cuando los niveles de agua subieron, desbordando su cauce en algunas partes de la ciudad como en la colonia 1910, Felipe Ángeles, así como en las comunidades La Charca, Congregación de Cárdenas, Mirandas, por mencionar algunas.

Por ello, la limpieza que de los 57 kilómetros de cauce y ribera de drenes y canales incluyó el dren 13 a su paso por las colonias Las Américas, Zacamixtle y Lázaro Cárdenas, al igual que los drenes 20, Cárdenas, Sardinas, Arroyo Feo, San Vicente, Santa Elena y Viborilla.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

A pesar de estas medidas, Peña Gómez reconoció que existen otros factores que pueden afectar la fluidez de agua, como el tirar basura o escombro en los márgenes de estos cuerpos de agua, que si bien han mantenido un nivel bajo con las pocas lluvias registradas, esta situación podría restar efectividad a los trabajos realizados, por lo que invitó a la población a evitar esta práctica, sobre todo cuando el pronóstico de mayor lluvia para Salamanca es a partir del mes de agosto.