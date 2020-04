Prevé municipio espacios fúnebres en panteón La Luz

GUANAJUATO, Gto.- El alcalde capitalino, Alejandro Navarro Saldaña declaró que ante la posibilidad de que durante el pico de contagios se registren hasta 15 defunciones por día tan sólo en el municipio de Guanajuato, el Gobierno Municipal prevé la habilitación de espacios fúnebres en el panteón de la luz.





Tras la declaratoria de la fase tres de la contingencia sanitaria por el Gobierno Federal, el Alcalde Navarro Saldaña informó de las medidas que se implementarán en el municipio para hacer frente a la crisis de salud.

El alcalde, expuso que de acuerdo con información de especialistas en caso de que la situación se salga de control, en el municipio se podrían registrar entre siete y 15 defunciones al día.

Navarro expuso que lo conveniente sería incinerar los cuerpos, pero el crematorio que hay en el municipio solo puede incinerar cuatro cuerpos por día.

“Los números que me mandan ahí la gente que sabe, me dice que probablemente podamos tener de siete a 15 fallecimientos al día en Guanajuato si esto se sale de control y se desata, entonces no vamos a poder crear a nadie, tenemos que ver como le hicieron en puerto vallaría, como le hicieron en Nueva York y en otros lugares, que la gente pueda enterrar a sus muertitos en la tierra, no se trata de fosas comunes ni mucho menos”, manifestó.

El Gobierno Municipal también analiza el decretar ley seca en la capital, pues ha habido registros de conglomeraciones en los establecimientos de venta de bebidas alcohólicas.

“Si la gente no entiende, si los depósitos, si donde venden bebidas y tienditas de alcohol no nos hacen caso, bueno pues estaremos pensando con la facultad y con que tiene el presidente municipal de poder llamar a ley seca durante lo que dure la pandemia”, apuntó.