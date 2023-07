Prevalecen luminarias encendidas las 24 horas del día

Salamanca, Gto. Continúan las problemáticas de luminarias encendidas las 24 horas del día, en esta ocasión se registran en el primer cuadro de la ciudad, sobre la calle Mariano Abasolo, locatarios comentaron que llevan varios días de esta manera, anteriormente la dirección General de Servicios Públicos dio atención a fotoceldas y mantenimiento de circuitos.

Con los trabajos realizados por la dependencia de Servicios Públicos Municipales en donde se han llevado a cabo la reparación de toda aquella luminaria que presente alguna falla en su circuito o bien daño por algún vandalismo.

La Dirección de Servicios Públicos Municipales atiende la problemática en otras zonas de la ciudad

Cómo se ha dado a conocer por parte de habitantes de diversas zonas del municipio, se han registrado luminarias encendidas durante todo el día, lo que acorta el tiempo de duración de este servicio público.

Local Instalan 97 luminarias en diversas zonas del municipio salmantino

Ante tales denuncias, la Dirección de Servicios Públicos Municipales, atendió estos casos de luminarias encendidas, en las colonias donde se presentaba este problema. Este problema es un problema que se tiene en las fotoceldas.

Dicho problema se ha aumentado en la ciudad, siendo este último caso el que se encuentra ubicado sobre la calle Mariano Abasolo sobre las inmediaciones del mercado Tomasa Esteves quienes comentaron que este problema lleva días que se ha registrado.

“Llevamos entre dos o cuatro días que se ha registrado este problema de luminarias encendidas, primero no servían y ahora se ven todo el día encendidas. He visto que este problema está en otros lados aquí en Salamanca, no se si allá ya las hayan reparado, pero si es necesario que chequen este problema”, explicó Miguel, comerciante.

Locatarios piden que se atienda este problema

En pasados la Dirección de Servicios Públicos municipales atendió dicho problema en unas zonas de la ciudad, además de llevar a cabo la instalación de 97 luminarias nuevas en avenidas principales de la ciudad así como en comunidades se la ciudad. Dentro de acciones complementarias se llevó a cabo la reparación del cableado.

Tras está nueva problemática en el sistema de alumbrado en el primer cuadro de la ciudad los habitantes de esta zona piden que se de atención a esta problemática que se ha registrado en el sistema de alumbrado público..