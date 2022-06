Prevalece temor por inseguridad en comunidades cercanas a Barrón

Habitantes de comunidades aledañas a Barrón, han tomado algunas precauciones ante el temor e inseguridad que prevalece en la zona norte de Salamanca, luego del ataque en que murieron cinco jóvenes y una adulta mayor el pasado 06 de junio.

Local A nueve días del ataque siguen suspendidas las clases en la comunidad de Barrón

Tras 11 días de los hechos que se registraron en la comunidad de Barrón; habitantes de las localidades de Los Hernández, La Ordeña y María Gómez, señalaron que persiste el temor, sobre todo después de los mensajes que se difundieron en redes sociales y grupos de WhatsApp, en donde se menciona a varias de estas zonas como puntos a atacar por los grupos criminales.

De acuerdo a lo señalado por habitantes de las comunidades antes mencionadas, luego de los acontecimientos en la comunidad de Barrón, tomaron la decisión de resguardarse más temprano en sus domicilios, suspender las clases durante la semana en la que ocurrió el ataque, además de efectuar el recreo de los pequeños al interior de las aulas para evitar riesgos.

“Nosotros nos sentimos inseguras desde que paso lo de Barrón, en esa semana suspendieron clases, ya ahorita viene los niños diario, pero no salen al recreo y comen al interior del salón de todos modos se exponen, porque no vienen policías ni nada o al menos nosotros no los vemos”, indicaron Juana y María, madres de familia de estudiantes en la comunidad de María Gómez.

Por su parte, habitantes de la Ordeña, indicaron que han optado por resguardarse desde muy temprano en sus viviendas, esto luego de que a días del ataque se escucharan varias detonaciones por arma de fuego en distintos puntos de la comunidad.

“Si, tenemos miedo desde que sucedió lo de Barrón y más porque luego de eso se escucharon varias detonaciones al aire y eso hizo que nos encerremos a las 19:00 horas a más tardar, en lugar de las 22:00 como lo hacíamos antes”, dijo Ángel, habitante de La Ordeña.

Aunque el gobierno municipal, ha informado a través de comunicados sobre los operativos de vigilancia de manea periódica por parte de seguridad en la zona norte del municipio, los habitantes de la comunidad de Barrón y aledañas, señalaron que las acciones son insuficientes, ya que el temor sigue presente en las familias de estos lugares.