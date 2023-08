Presume que la entidad tiene el mejor archivo histórico del país

GUANAJUATO, Gto. (OEM-Informex).- Guanajuato es el único estado del país que tiene el privilegio de tener bien organizados y conservados más de 200 años de historia, al alcance de un clic en el Acervo Histórico del Poder Legislativo, afirmó su director Alberto Macías Páez.

Dijo que en ese archivo se están documentando todos los sucesos históricos que hacen las diputadas y diputados y se encuentran en las herramientas tecnológicas que se tienen en este recinto.

“Desde hoy en adelante nosotros los archivistas somos los guardianes de la memoria histórica que están haciendo todos los ciudadanos, todos los funcionarios, y aparte los cronistas, que es fundamental para que no haya lagunas históricas que se tienen”.

Macías Páez externó que desde el Poder Legislativo quieren dar a conocer la historia que se tiene de más de 200 años en el acervo histórico del Congreso Local.

Enseguida reiteró “no me gusta ser tan humilde, pero somos el único estado a nivel nacional que tenemos este privilegio como guanajuatenses de tener bien organizados, bien conservados, al alcance de un clic más de 200 años de historia”.

Agregó que se cuenta con millones de documentos en historia, no lo tiene Chihuahua, no lo tiene Sinaloa, no lo tiene Aguascalientes y esto gracias a los compañeros de los archivos municipales que están trabajando en la organización y la clasificación de los documentos.

El director del Archivo Histórico manifestó que tener los documentos bien organizado en la función pública, crea gobernanza, “los ciudadanos creen más en los funcionarios por el simple trabajo que están haciendo”.

Alberto Macías destacó que también se encuentra plasmado el actuar de los Ayuntamientos, en el Gobierno del Estado y en el Congreso Local, de los funcionarios que cada día hacen historia.

Finalmente, comentó que en el edificio legislativo se cuenta con el Acta del 20 de diciembre de 1823, último párrafo donde se dice que se crea el estado de Guanajuato y fueron seis guanajuatenses los que estuvieron en el Primer Congreso Constituyente que se instaló el 7 de noviembre de 1823.

Sobre el particular, el historiador Eduardo Vidaurri Aréchiga, dijo que Guanajuato, al igual que otras ciudades han padecido inundaciones, incendios, saqueos en la independencia, en la reforma, en la revolución, en la guerra cristera, “entonces es una suerte que muchos de los documentos no se hayan perdido, no se hayan extraviado y que ahora estén bien conservados”.

Reconoció la labor que realiza el Archivo Histórico del Poder Legislativo, porque agregó que “es nuestra memoria documental, es lo que nos ayuda a explicar de dónde venimos y lo que somos realmente”.