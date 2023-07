Presentan programa "Soy tu amigo" en San Miguel de Allende

SAN MIGUEL DE ALLENDE, Gto.- Ante más de 18 mil personas, el alcalde Mauricio Trejo presentó el programa "Soy tu amigo", mismo que beneficiará a todas las comunidades y colonias de esta ciudad patrimonio y tendrá una inversión de más de 200 millones de pesos.

➡️ Suscríbete a nuestra edición digital

Juan José Hernández, delegado de Charco de Sierra dijo: "nuestro presidente no nos ha ignorado como presidentes anteriores, pero aquí hay una gran diferencia, porque nos dio hechos y no solo vino a hablar, estamos para apoyar, gracias por sus beneficios brindados, como el camino o el pozo de agua que ya está por terminarse".

La nota aquí ➡ Trabaja administración sanmiguelense en conservación del medio ambiente

De la comunidad de Barrones, la delegada Adela Guerrero agradeció, a nombre de todas las comunidades indígenas, “gracias por el apoyo de este programa "Yo soy tu amigo", con el cuál se va a mejorar nuestra economía, va a alcanzar mejor el gasto, no habíamos tenido un presidente que se acercara tanto a las comunidades”.





Mauricio Trejo, expresó su agradecimiento a todos y cada uno de los presentes en este evento. | Foto: Andrés Téllez | El Sol del Bajío





Llegó el turno de tomar la palabra al alcalde Mauricio Trejo, quien expresó su agradecimiento a todos y cada uno de los presentes en este evento, donde aseguró que él no da discursos políticos sino como amigo va a platicar con todos.

Además dijo que posiblemente lo van a criticar y atacar, van a decir muchas cosas de este programa, pero en ningún momento tiene logos de ningún partido y aseguró que sólo van a criticar a esa personas de escasos recursos, madres solteras, familias completas a las que se les está ayudando con un piso, medicina o una despensa, “ya que no me atacan a mi sino a ellos y sé quién me va a atacar, porque siempre lo han hecho, pero sólo se quedan viendo, como cuando trabajas limpio, no importa lo que digan”.





En este programa "Soy tu amigo" se entregarán 20 mil despensas a los sanmiguelenses mes con mes. | Foto: Andrés Téllez | El Sol del Bajío





En su mensaje ante los cientos de sanmiguelenses presentes, el alcalde estuvo acompañado de sus dos hijas; Rebeca dijo: "muchas gracias por venir y apoyar a mi papá, nosotras venimos a acompañarlos a ustedes"; por otro lado, su hija Natalia expresó que ella está acompañando a su papá trabajando duro para que San Miguel este cada día mejor.

El alcalde agradeció por darle la oportunidad de trabajar con todos ellos y están ahí como amigos y este programa es de pura amistad.

Ahí mencionó a las comunidades de Campana, Soria, Agustín González, Boca de la Cañada, Rodríguez, La Talega, que les tocó estar en el sol, "señor tesorero descuénteme tres meses de nómina y mándelos en apoyo doble para todos ellos".

"Es el programa más grande que se haya hecho en todo el estado de Guanajuato, es el programa existencial que reúne el esfuerzo de todas las direcciones y agradezco a todo mi equipo que ha hecho este evento posible", indicó Trejo.

Local Entrega municipio de San Miguel de Allende escrituras en la comunidad de Sosnabar

Expresó que el programa "Soy tu amigo", refleja lo que hace cada que va a las comunidades: se dan la mano, se abrazan, comparten y siempre tienen un detalle para él, platican y deciden que hacer en la comunidad y por eso el programa se llama "soy tu amigo", además expresó "mientras ustedes quieran y me sigan extendiendo la mano yo seguiré siendo su amigo".

"Es un programa, y no es una dádiva, y es algo que tiene derecho, es un programa que se paga de sus impuestos, que todos los sanmiguelenses hacen el favor de cumplir, más de 200 millones de pesos al final de su aplicación a favor de ustedes, nunca se habían conjuntado tantas partidas para, a través de un solo programa, llevar los beneficios", dijo Mauricio.

Comentó que todos los días anda allá afuera y como hay más de 500 comunidades es difícil cubrirlas todas, pero aseguró que no se va a ir hasta que visite cada una de ellas, indicando que ahí se van a ver, y darán la mano, mientras reciben los beneficios de "Soy tu amigo".

"Hoy ya hay medicinas gratuitas, consultas gratuitas, si el gobierno federal por alguna decisión de ellos quitó las medicinas, nosotros te las regalamos junto con la consulta. Hay crisis en la mayoría de los estados y por eso los estados deben hacer ajustes y cortar programas, pero si el gobierno del estado corta el programa de apoyo alimenticio nosotros te lo damos gratuito, cada mes y a tiempo, si otras instancia gubernamentales no le están apostando a las clínicas nosotros vamos a tu comunidad y te la construimos, ya nada más no le hagan inyectarme en cada una", expresó Mauricio Trejo.

Agregó que si los gobiernos estatales o federales están haciendo recortes, ellos amplían el presupuesto y si se han olvidado de las aulas , señoras madres de familia y padres de familia ellos van y más reparan, se las equipan como lo han hecho, además aseguró "ya son más de 87 escuelas con internet gratuito y ese es un gran logro, porque las escuelas se encontraban totalmente vandalizadas después de la pandemia, pero nosotros, poco a poco ahí la llevamos y no me voy hasta que estén el 100 por ciento las escuelas, con su internet gratuito y que realmente funcione".

Expresó que van a cambiar la gira que trae, ahorita están visitando a todas aquellas comunidades que se visitaron durante el 2021 en los meses de abril y mayo y dijo que: "no se vale que sólo los visiten cuando alguien quiere algo, se vale que los visiten cuando son presidentes municipales y la vamos a modificar y la vamos a cambiar por todas las comunidades que no he visitado, vamos a empezar por Xido, San Francisco, Rincón de Canal, Frayle, Rancho Viejo, San Xavier, Bandita, San Antonio de Las Cruces, Flores de Begoña, Águila, Lira de Bocas, Elvira, Rancho la Playa, Salitre, San Marquitos, Lindero de la Petaca".

"Hay mucho trabajo que hacer todavía y que nadie piense que ya nos vamos, apenas vamos a la mitad y sé que nos falta mucho por recorrer; apoyar también a las colonias de la zona urbana con pavimentación, regularización de predios, agua, drenaje, y vamos a sacar 150 escrituras para Ejido de Tirado", dijo el alcalde Mauricio Trejo.

Finalizó diciendo que, mes con mes, el programa "Soy tu amigo" dará medicinas, consultas médicas, apoyo alimenticio, beca para los estudiantes, tejas para techado, material para piso, “amigos y amigas, este programa es para todos ustedes y les repito, mientras ustedes quieran, yo sigo siendo su amigo”.