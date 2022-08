Presenta diputada Michel González iniciativa para pensión compensatoria para mujeres divorciadas

León, Gto.- En el estado de Guanajuato el divorcio va en aumento, las principales causas son por consentimiento mutuo, adulterio o infidelidad sexual y abandono de hogar por más de tres a seis meses, sin causa justificada así como presunción de muerte.

La diputada del Partido Acción Nacional, Karen Michel González Márquez, presentó la iniciativa pensión compensatoria que tiene como objetivo resarcir o compensar el desequilibrio que soporta una de las partes después de la separación de la pareja.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“Si una pareja decide terminar su matrimonio además de la carga emocional una o uno de los cónyuges se queda con incertidumbre económica, esto sucede porque preponderantemente se dedicó al hogar o al cuidado de los hijos que en su gran mayoría se trata de una mujer, por eso presenté una iniciativa que proteja todas las personas que están viviendo esta situación”, comentó.

Esta iniciativa trata de la pensión compensatoria que es una prestación económica que tiene derecho a percibir el cónyuge a la que la separación o el divorcio le hayan causado un desequilibrio económico, comentó.

“Esto es justo porque esa persona dejó atrás todo su desarrollo personal y su desarrollo personal de sus hijos y al cuidado del hogar, la pensión compensatoria concluirá únicamente si la persona se vuelve a casar o haya transcurrido los mismo años que ha durado su matrimonio”, finalizó.

Foto: Francisco Meza | El Sol de León / Foto: Francisco Meza | El Sol de León

En un sondeo realizado por El Sol de León respecto a la iniciativa de la diputada Michel González a mujeres de 30 a 50 años de edad, opinaron que la iniciativa les brinda seguridad ya que al dejar de trabajar por cuidar a sus hijos, al marido y al hogar, la mayoría de ellas dejan inconclusos sus estudios y abandonan sus empleos lo que ocasiona que no tengan experiencia laboral y por ende batallan para encontrar trabajo.

“Me casé a los 19 años, no alcancé a terminar la preparatoria, al momento de divorciarme no tuve de otra más que trabajar en el área limpieza en una fábrica de calzado porque nadie me quería contratar, a un así tarde como seis meses en acomodarme, con el tiempo aprendí el oficio de zapatero y ahora soy pespuntadora”, expresó Rocío Ledezma.

Foto: Francisco Meza | El Sol de León

Aunque todavía es iniciativa, con esta pensión compensatoria se busca que sea replicable en toda la República Mexicana.

Divorcios en Guanajuato

De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los divorcios aumentaron 43.1 por ciento en el año 2020, siendo Apaseo el Grande con 68 por ciento, Salvatierra con 70.2 por ciento, San José Iturbide con 80.4 por ciento y Cortazar con 111.5 por ciento los municipios con más divorcios.

De estos municipios en Apaseo el Grande las causas de divorcio es por no especificado y mutuo acuerdo, en Cortazar en primer lugar quedó con consentimiento mutuo y segundo voluntario unilateral, en Salvatierra por voluntad unilateral y en San José Iturbide con mutuo consentimiento y voluntario unilateral.