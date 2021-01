Preocupan a obispo mensajes agresivos de aspirantes a candidatos

El obispo de la Diócesis de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, dijo que mientras por un lado la delincuencia sigue cometiendo actos violentos, por el otro quienes aspira a un cargo de elección, en vez de proponer una solución a esta situación, se están enfrascando en descalificaciones que no ayudan a formar un ambiente de paz y de comprensión tan necesario en la actualidad.

Durante su mensaje dominical a medios de comunicación, Enrique Díaz Díaz dijo que sigue habiendo condiciones sociales de desigualdad que hacen que la delincuencia aproveche esto para allegarse más gente a su servicio.

“Yo veo preocupante en muchos sentidos, porque a mayor pobreza, mayor necesidad y se van también propagando más los diferentes actos delictivos y parece que no hay un control, que no se ha logrado un control.

“Me dan preocupación también los mensajes de los posibles (candidatos) que va a haber, los mensajes no son propositivos, los mensajes son descalificativos, agresivos, que no ayudan a ir formando un ambiente de paz”.

“Por otro lado, me dan preocupación también los mensajes de los posibles (candidatos) que va a haber, los mensajes no son propositivos, los mensajes son descalificativos, agresivos, que no ayudan a ir formando un ambiente de paz, de comprensión, sino que parecen más bien agresivos, entonces necesitamos todos abonar a ir construyendo, sí, a buscar elecciones, sí a buscar quién se haga responsable, pero también a tomar en cuenta que mientras sea en confrontación, no vamos a salir adelante”.





Se tiene que trabajar en conjunto para mejorar la seguridad del estado, dijo el Obispo de Irapuato.





Enrique Díaz Díaz dijo que es momento de que haya una sinergia de toda la sociedad que permita vencer la desigualdad y la violencia para construir con ello nuevos entornos para que las personas se desarrollen.

“Se tiene que trabajar mucho, han sido muy dolorosos estos días, estas masacres, pero también los otros homicidios y otros secuestros y cosas que ha habido, no podemos quedarnos callados, tenemos que decir lo que está pasando, no para enfrentarnos, sino para decir que necesitamos seguir trabajando todos, Iglesia, escuela, instituciones, sociedad civil, necesitamos seguir trabajando todos”.