Positivo que se privilegie abastecer la laguna de Yuriria

Guanajuato, Gto. El secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural, Paulo Bañuelos Rosales, dijo que es positiva la propuesta del gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, para que se abastezca primero el lago de Yuriria de agua, antes que la cuenca Lerma-Chapala.

Local Afectará a hoteleros de León sistema terciado de agua: Eduardo Bujaidar

Previamente el mandatario estatal expresó que en Guanajuato se iban a priorizar las acciones en beneficio a la entidad en materia de agua, pues recordó que en su momento sacaron al estado del proyecto del Zapotillo, en Jalisco, por lo que ahora es prioritaria la laguna de Yuriria.

En entrevista recordó que son ya varios cuerpos captadores de agua que están secos y que están provocando otros problemas en las zonas, como polvaderos.

Fotos / Miguel Ángel Martínez

“Está muy bien eso es lo que hay que hacer, como lo he dicho, el gobierno federal no ayuda en el tema de agua y no ayuda en nada, el poder sanear y limpiar los vasos captadores de agua es importante porque están así abandonados y hay mucho polvo porque no hay agua”.

Recordó que, al año, el gobierno la dependencia a su cargo realiza más de mil obras en captación de agua, como, por ejemplo, crear bordos.

Incluso en materia del campo Paulo Bañuelos recordó que se tiene una gran expectativa de lluvias para este año, lo que genere mayor productividad para los riesgos, incluso aunque ahorita se aplique la estrategia de riego rodado.

Aclaró que ya se hicieron las gestiones para recibir los mil millones de pesos que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo anunció, para atender los problemas que dejó la sequía para el campo.

Local Negocian compra de 7 pozos para suministrar agua a 143 colonias que están en sistema de tandeo

“Se tuvo una reunión la semana pasada para gestionar el recurso y contrarrestar la sequía, serán entre 280 a 300 millones de pesos a la secretaría, la otra parte serpa para hacer pozos y trabajar con la Comisión Estatal del Agua, en proyectos para el norte y noreste del estado, pues ya se han inaugurado algunos en Victoria y se rehabilitación en San Luis de la Paz cinco pozos”.

Finalmente, el funcionario estatal lamentó que siga la política de cero apoyos al campo del país por parte del gobierno federal, pues incluso estados que son del mismo partido político al nacional se encuentran en la misma situación.