Por primera vez en 14 meses, cero decesos

Por primera vez en casi 14 meses, en Guanajuato no se registró una sola muerte a causa de la Covid-19. La situación llama la atención, no sólo porque en días pasados en el estado se reportaron dos días con una sola defunción en cada uno, sino porque este mismo año, en enero para ser precisos, en un día fue reportado el deceso de 184 guanajuatenses que fueron afectados por el coronavirus.





Sin embargo, a pesar de que Guanajuato ha mantenido una tendencia a la baja tanto de contagios como de defunciones, permanecerá una semana más en semáforo amarillo, por lo cual no es momento de relajar las medidas sanitarias.

Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud de Guanajuato, aseguró que más que relajar las medidas y generar una falsa sensación de que el virus ha sido combatido, ahora más que nunca se deben mantener las medidas sanitarias como el uso de cubrebocas, lavado constante de manos; en caso de no tener agua y jabón al alcance usar solución de alcohol en gel, además de mantener la sana distancia.

Guanajuato registró su primera defunción el seis de abril de 2020, cuando se dio a conocer que un hombre originario de Salamanca se convertía en la primera víctima del nuevo coronavirus que fue detectado por primera ocasión en China.

A partir de abril, no hubo un solo día en Guanajuato que no hubiera una defunción por la Covid-19 y aunque se mantenían tendencias de no más de 10 muertes al día, en julio el estado vivió su primer pico tanto de contagios como de muertes; no obstante, fue hasta diciembre y enero cuando se alcanzaron los mayores niveles de la transmisión del virus y también los picos de muertes, pues hubo varios días en donde la cifra de defunciones sobrepasó los 100 casos, hasta llegar al máximo de 184 en un día.





Hasta el momento Guanajuato mantiene 11 mil 294 muertes por Covid-19 y 134 mil 311 contagios acumulados, los cuales se han contabilizado desde el 15 de marzo de 2020, cuando se reportaron los dos primeros contagios en el estado; el último reporte de la Secretaría de Salud de Guanajuato señaló que en el estado se reportaron 41 nuevos casos, de los cuales 11 fueron en León y nueve en Irapuato.

Además, la cifra de hospitalizados también ha ido a la baja, pues en todo el estado hay nueve personas en un hospital con un diagnóstico confirmado para Covid-19, de las cuales cinco son reportadas en estado crítico, tres en estado grave y una más estable, pero bajo observación médica.









No obstante, hay un alto número de casos en investigación, tres mil 133, que de un momento a otro podrían generar un incremento tanto en la cantidad de personas contagiadas así como de defunciones a causa de la Covid-19, por lo que el llamado es a no relajar las medidas sanitarias, sino incrementarlas, sobre todo si se va a acudir a algún lugar que pudiera estar concurrido, aunque la recomendación es evitarlos en la medida de lo posible.