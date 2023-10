Por plaga de chinches, refuerzan vigilancia sanitaria para el Cervantino

Irapuato, Gto.- Las chinches, un problema que se ha convertido en mundial, ha obligado que las autoridades sanitarias de Guanajuato refuercen su vigilancia, esto debido a que el viernes inicia el Festival Internacional Cervantino, en donde se espera la visita de personas de varias partes del país y del mundo.

Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud de Guanajuato, reconoció en entrevista que será una situación complicada por la alta movilidad de personas que habrá no sólo en la capital del estado, sino en algunos municipios aledaños, por lo que realizaron operativos en establecimientos como hoteles y restaurantes, para vigilar que no haya estos animales y realizar fumigaciones preventivas.

“Se van a estar haciendo visitas por parte del área de epidemiología de la Jurisdicción Sanitaria y de Protección contra Riesgos Sanitarios en restaurantes, hoteles, la central camionera, híjole, va a ser muy difícil, porque luego vienen en la ropa, en las mochilas, en las costuras incluso algunos animales las pueden transportar”, dijo el secretario de Salud de Guanajuato.

No obstante, Daniel Díaz Martínez dijo que aunque existe preocupación mundial por las chinches, estos animales no transmiten enfermedades, salvo las molestias que provocan por las ronchas que generan, por lo que no representan un problema de salud pública.

“El pelo evita que estos animalitos se alimenten de las mascotas o los animales, por eso es que prefieren la sangre humana, son hematófagos, pero no representan como tal un problema de salud pública, dado que las manifestaciones son solamente locales.

“Pero todo esto es un tema de saneamiento, es un tema de higiene, pero una vez que llegan las chinches es bien difícil eliminarlas”, señaló.

Por ello, comentó que la vigilancia epidemiológica que se tiene proyectada para el Festival Internacional Cervantino, para detectar personas con síntomas de enfermedades como Covid-19, por ejemplo, se ampliará y ahora atenderá el tema de las chinches.

“Ustedes habrán escuchado que hay familias que queman literalmente los colchones, porque el calor es la única manera de hacerlos desaparecer, pero es un tema de higiene, es un tema de saneamiento desde el hogar, es un tema de aseo personal, es un tema de revisar su propia ropa, de revisar su propia cama, la ropa de cama, las maletas en las que van a transportar su ropa y esto se da con la movilidad humana, entonces cuando uno viaja, duerme fuera de su casa sin querer puede estar llevando alguna chinche, ésta se reproduce rápidamente, pero no dejan de ser más que manifestaciones locales”.