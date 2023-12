Por falta de lluvias, habrá déficit de más de 80 mil toneladas de trigo en Guanajuato

El presidente del Sistema Producto Trigo en Guanajuato, Abel Muñoz Bravo, dijo que debido a que las lluvias fueron insuficientes para atender los cultivos de diversos productos, en la entidad se prevé una baja de 80 mil toneladas en la producción de trigo para el primer trimestre del año.

En entrevista exclusiva para la Organización Editorial Mexicana, Abel Muñoz Bravo dijo que si bien durante las últimas semanas se han presentado unas ligeras lluvias a causa de los frentes fríos que han llegado al estado, estas no serán suficientes para continuar con los ciclos agrícolas en el estado.

Abel Muñoz Bravo puntualizó que en promedio Guanajuato tiene una producción de trigo en el ciclo otoño-invierno de más de 250 mil toneladas de trigo, sin embargo, al no contar con el agua suficiente los productores tuvieron que verse en la necesidad de dejar de producir cerca de 80 mil toneladas menos, por lo que este año apenas se logrará juntar las 170 mil toneladas.

“Las lluvias no nos han favorecido todo el año y eso ha ocasionado que cada vez se produzca menos trigo, este año estamos proyectado llegar apenas a las 250 mil toneladas en más de 40 mil hectáreas, pero para el próximo ciclo tendremos más de 20% menos, es decir que tenemos proyectadas que sólo sean sembradas de entre 30 a 35 mil hectáreas con una producción no superior a los 170 mil toneladas de trigo”, mencionó.

Con base en esto, dijo que se tendrá que recurrir a importar granos de otros países como Estados Unidos y Canadá para poder solventar las necesidades de la industria en el estado lo cual no sólo traería perdidas económicas a los productores, sino que esto también pondría en peligro la inversión de los próximos ciclos agrícolas.

“Esto nos esta orillando a que tengamos que comprar de otros países para poder a completar las necesidades que tiene el estado lo que no sólo nos trae perdidas sino que también nos trae falta de recursos para la inversión de los próximos ciclos agrícolas”, dijo.

Por ello, Abel Muñoz Bravo exhortó a las autoridades de los tres niveles de gobierno a trabajar en estrategias que le garanticen el agua al campo, pues de lo contrario, las afectaciones al mismo serán irremediables.

“Deben entender todos los involucrados que si no hay agua no hay producción y no hay alimento y ahí es donde nos vamos a estancar y vendrán los verdaderos problemas”, agregó.