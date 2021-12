Por falta de coordinación suspenden Carros Bíblicos

Ante la falta de coordinación con autoridades municipales, organizadores de los Carros Bíblicos en Salamanca manifestaron que, este 2022, la celebración que da cierre a las festividades decembrinas no se llevarán a cabo por segundo año consecutivo de esta representación, con más de 150 años de tradición.

La tradición consiste en representar pasajes bíblicos con cantos.

Salvador García Barrón, organizador de este evento tan emblemático de Salamanca, señaló que fue a causa de la pandemia que se suspendió esta actividad que se festeja la histórica noche del seis de enero, en donde se representan pasajes bíblicos como el nacimiento de Jesús, la anunciación a los pastores y la adoración de los Reyes Magos acompañados de cánticos donde se cuenta la historia de los pasajes.

Los Carros Bíblicos son una tradición salmantina que se realiza desde hace más de 150 años y que consiste en escenarios móviles, sobre tapancos en camiones, donde participan familias y músicos salmantinos a fin de brindar identidad a la población salmantina, acción que se realizaba año con año.

Dicha tradición se arraigó en Salamanca, gracias al señor cura Don Vicente Bustos, quien fuera encargado del Templo Señor del Hospital y tuviera la idea de conmemorar los días de Nochebuena con carros alegóricos acompañados de ensambles de canto y música.

Sin embargo, las condiciones epidemiológicas y las restricciones de salud impidieron que se llevaran a cabo en 2021, suspendiéndose de manera oficial y aunque la familia García Barrón mantenía la esperanza de que en 2022 en un panorama completamente distinto al año anterior, pudieran ser retomados, la falta de coordinación con la Dirección de Cultura volvió a frenar esta emblemática tradición.

“Generalmente yo no me acerco a la Dirección de Cultura, porque como es una tradición muy representativa, generalmente ellos ya saben y vienen y me buscan, en esta ocasión no fue la excepción, me vino a buscar un joven que trabaja en cultura, que si me podía presentar a la Casa de la Cultura porque querían seguir con esta tradición, el día que fui se presentó el director general de Cultura, Carlos Ibarra, y me dijo que en una o dos semanas me informaría qué sucedería con esta tradición, le dejé mis datos, pero hasta la fecha no me han dicho nada".

Finalmente aseguró que es muy triste que no se lleven a cabo este tipo de eventos, ya que se trata de una de las tradiciones más emblemáticas de este municipio en donde a la gente le gusta participar.