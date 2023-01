Por egresar segunda generación de academia de Seguridad Pública

A pesar de no contar con un titular, la academia de Seguridad Pública de Salamanca egresará a su segunda generación de cadetes en el transcurso de este mes, que será la sexta generación desde que la pasada administración retomó la creación de la policía municipal, luego de su desaparición en septiembre de 2017; así lo indicó Juan Ortega Gasca, regidor y presidente de la Comisión Seguridad Pública.

Cadetes se integrarán a las filas de la policía municipal.

“La academia sigue trabajando; en realidad, el hecho de que no exista un titular no quiere decir que dejan hacer sus actividades, finalmente es la cabeza la que no está, pero abajo hay una estructura que está formada y organizada y ellos siguen con su trabajo y organización y todo lo que ya tienen programado”, informó el funcionario.

Esta institución se encuentra alineada al programa rector de profesionalización que el mismo Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública demarca, con lo cual se encuentra validado su programa de estudios, por parte de esta institución federal con un programa de 972 horas, el cual se divide en 30 asignaturas teóricas y prácticas donde se adiestra a los cadetes en el manejo de herramientas policiales, la conformación de de instrucción y disciplina, así como cuestiones jurídicas del marco normativo de la función policial.

“Es un proceso de formación que está ahí y que es un promedio de tres a cuatro meses y siguen con la parte de su curricular y actividades que ya tienen trabajadas (…); la convocatoria es permanente para quienes deseen incorporarse, obviamente van por etapas, en estos momentos ya van avanzados en una etapa, entonces la incorporación tendrá que esperar hasta que se pueda dar ese grupo, esa formación”, explicó.

En cuanto a la evaluación de control y confianza, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública indicó que ésta se realiza en la última parte del proceso formativo; “primero tienen que estar en la parte de la academia, al término de la formación viene la parte de evaluación y confianza, y que esa es una de las partes que también se retrasa un poquito por parte del gobierno del estado que también tiene sus etapas y es ahí donde a veces se detiene el proceso”.

A la par de su formación inicial, los cadetes de la academia deben cumplir con los procesos puedan tener su CUIP (Clave Única de Identificación Permanente) y el CUP (Certificado Único Policial, y puedan formar parte de la fuerza policial.

Asesinato de oficiales en Salamanca

De 2013 a febrero de 2021 fueron ultimados 14 elementos de policía y vialidad, lo que produjo la desaparición de ambas corporaciones en el último cuatrimestre de 2017, hasta noviembre de 2019 cuando se graduó la primera generación cadetes de la academia de Seguridad Pública de Salamanca.