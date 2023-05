Policías municipales de Valle de Santiago hacen paro laboral por violencia en su contra

Un grupo de alrededor de 30 elementos de Policía Municipal de Valle de Santiago se manifestaron afuera de la presidencia municipal para exigir seguridad para ellos ya que en la actual administración se han asesinado a siete elementos, de los cuales tres han sido asesinados en este 2023.

Alrededor de las 8 de las mañana, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana comenzaron a llegar a las puertas de presidencia municipal para expresar sus inconformidades y exigir un alto a la ola de violencia qué hay en su contra.

En este paro laboral también se sumaron familiares de elementos caídos en el cumplimiento de su deber, debido a que se han sentido desprotegidos y que el gobierno municipal no les ha apoyado como lo prometi

“El gobierno aquí me puso trabas, cada que venia me pedían los mismos papeles, me firmaban unos y volvían a pedirme otros que eran los mismos, firme cuatro veces la solicitud, el gobierno se quiere comer a uno si uno se deja, el presidente me quería entregar el cheque del seguro y tomarse la foto conmigo a lo que yo no me preste” comentó la esposa de uno de los elemento que murió en un ataque armado hace 7 años.

Los elementos policiales esperaron afuera de presidencia hasta la llegada del alcalde Alejandro Alanis, quien al arribar comenzó a escuchar las inquietudes de los elementos; la falta de más personal, unas instalaciones dignas, vestidores, uniformes de calidad, que todos los elementos estén armados, unidades que sirvan para desempeñar sus labores, fueron peticiones que se realizaron al alcalde.

“En agosto usted se acercó a mi papá, soy hermana de Emma, usted prometió ayudar a la familia, mis sobrinas quedaron huérfanas, sin ningún sustento, es por eso que vengo en apoyo a mis compañeros por que todo queda en palabras y no hay nada claro, no se ven acciones por parte de su administración” manifestó otro elemento de policía.

Aunque en meses pasados se registró un incremento de alrededor del salario a los elementos de policía municipal, estos indicaron que fue muy poco, que desde hace 10 años no se tenía un incremento y ahora que se lo realizaron no fue lo que esperaban.



Otras de las solicitudes que se dieron fue la renuncia de José Yerena Cornejo, quien es el actual Coordinador Operativo llegan las 5 de la tarde y se reporta, los eventos de alto impacto no se le ve o llega más tarde y a exigir las novedades de lo sucedido, ¿dónde estará todo el día?, mencionan los elementos.



A pesar de que se han dado amenazas a los elementos de Seguridad Pública, que hay denuncias ante el Ministerio Público, no se ha brindado apoyo a los efectivos, ellos temen no poder regresar de su jornada laboral y viven con el miedo de ser víctimas de ataques directos hacia ellos y/o familiares.

Después de ser escuchados, se indicó por parte del, debido a que no se pueden autorizar de un día para otro: “se tienen que realizar las solicitudes, se tiene que revisar el presupuesto, que se apruebe por el ayuntamiento, entonces no es que puede hacerlo de un día para otro, nos reuniremos en los próximos días para ver a qué petición le podemos dar salida de una vez” comentó el alcalde Alejandro Alanis.

Sobre las solicitudes personales de los familiares de elementos asesinados, el alcalde comentó que se reunió con ellos de manera privada para poder dar solución a sus peticiones, se analizará cada caso y se ayudará a las familias.Durante este paro de labores y cuando se dialogaba con el alcalde, se vio la presencia dequienes solicitaron hablar con el representante de la manifestación debido a que algunos elementos policiales portaban armas y uniformes los cuales quedan prohibidos usar en las manifestaciones pacíficas de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 68 de la Constitución, por lo que se tuvieron que retirar del lugar todos los policías que se encontraban armados y con el uniforme.