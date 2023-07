Poca participación de personas afrodescendientes

GUANAJUATO, Gto. (OEM-Informex).- El director del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado, Gerardo de los Cobos Silva, entregó a los diputados de la Comisión de Asuntos Electorales los resultados de las consultas realizadas a los pueblos y comunidades indígenas, personas con discapacidad y a las personas afrodescendientes, aunque esta última que tuvo escasa participación.

El funcionario del Congreso Local destacó en la presentación de los resultados ante integrantes de esta comisión, que se fueron a hacer trabajo de campo en el Barrio Arriba que está en la ciudad de León, donde se tiene una comunidad afrodescendiente y fueron hasta El Calvario y participaron doce en la consulta digital y nueve se declararon en este grupo.

Grupos de pueblos y comunidades indígenas, discapacitados y afrodescendientes fueron consultados.

“Hay testimonios que sí existe una comunidad importante, pero de todas las personas que entrevistamos en sus casas, en el centro de alimentos, en la misión, nadie, absolutamente nadie se declaró afrodescendiente”, aseguró.

Hay que recordar que, con una iniciativa se busca reformar la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, para de que las listas de diputados por el principio de representación proporcional se conformen preferentemente con la postulación de al menos una fórmula para los grupos en situación de vulnerabilidad.

El informe será revisado de manera detallada en conjunto con las iniciativas que se encuentran en análisis en la Comisión mencionada.

Por otra parte, a propuesta de la diputada Susana Bermúdez, se acordó que sea la Junta de Gobierno y Coordinación Política la que presente una iniciativa sobre la paridad de género para la candidatura de Gobernador del Estado.

Lo anterior luego de recibir una notificación que envió el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato sobre el exhorto del Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que el Congreso del Estado legisle en la materia.

Los resultados

De los Cobos Silva dio a conocer que, del total de los participantes, el 37.64 por ciento son personas con discapacidad; el 51.76 por ciento, a personas de pueblos y comunidades indígenas; y el 10.59 por ciento, a personas afrodescendientes. Mientras que se contabilizó la participación de 54.11 por ciento de mujeres y el 45.88 por ciento de hombres.

Dio a conocer la numeralia de las consultas realizadas y en una de las preguntas realizadas fue la de si están o no de acuerdo en que estos grupos tengan representación para ocupar un cargo de elección popular para el Congreso del Estado de Guanajuato, el 74.11 sí está de acuerdo, el 24.7 por ciento no está de acuerdo y el 1.17 no contestó.

Por grupo, en el caso de personas con discapacidad, el 81.25 sí está de acuerdo el 15.62 no está de acuerdo y no contestó el 3.12 por ciento.

En cuanto a los pueblos y comunidades indígenas, el 71.11 por ciento sí está de acuerdo, el 28.88 por ciento no está de acuerdo y en afrodescendientes el 66.66 por ciento y el 33.33 por ciento no está de acuerdo.