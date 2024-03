Planteles educativos a merced de los amantes de lo ajeno

Ante la llegada de las vacaciones de Semana Santa, padres de familia y autoridades escolares se han organizado para evitar que se registren robos en los planteles escolares, así lo dio a conocer, Vicente Díaz Quiñones director de la secundaria general Alfonso Sierra Partida, ante la falta de interés por parte de las autoridades estatales y municipales en atender a los reportes realizados por los constantes robos.





“Cada año es el mismo problema, aquí lo que sucede como lo habíamos denunciado en el Movimiento Democrático de Trabajadores de la Educación del Estado de Guanajuato, en donde la Secretaría de Educación de Guanajuato y las Delegaciones correspondientes no se preocupan en lo mínimo en darle seguridad a los planteles educativos, de hecho cada periodo vacacional es exactamente lo mismo, pero creo la ventaja que se tiene en los planteles educativos ya saquearon todo lo que se tenían que llevar los amantes de lo ajeno”, explicó Vicente Díaz Quiñones, director de la secundaria general Alfonso Sierra Partida.

Previo, durante y posterior a la pandemia por Covid-19, los planteles educativos dejaron de ser atractivos por los amantes de los ajeno, ya que la Secretaría de Educación de Guanajuato, le apuesto sobre todo al seguro de los bienes e inmuebles que se tiene en los planteles educativos ni tampoco el contar con un velador.

“Se deja a merced de los amantes de lo ajeno lo poco que queda en los planteles educativos; nosotros aparte de que los directivos tienen sus estrategias en todos los planteles educativos del estado, en las comunidades rurales no es tanto el robo, pero aun así si hay organización por parte de las mesas directivas de padres de familia de toda la asociación e inclusive en algunas comunidades se resguarda este material que puede ser robado por estas personas”, comentó Díaz Quiñones.





El director refirió que, “Nosotros sugerimos que busquen un lugar donde se pueda resguardar lo que se puedan robar los amantes de lo ajeno, porque un 95% de los planteles no tienen un velador, sería necesario poder contar con un lugar para resguardar el material; nosotros hacemos guardias en los planteles educativos como en las secundarias generales y técnicas, porque se tiene el apoyo de los trabajadores de la educación”.

Para finalizar, Vicente Díaz Quiñones señaló que en el ámbito municipal no se cuenta con el apoyo de la dirección de Seguridad Pública municipal, ya que no se cuenta con la fuerza de seguridad pública suficiente.

“Seguridad pública es un departamento prácticamente nula en este tipo de situaciones, aunque de casualidad se dan sus rondines pero, no pueden hacerlo en todos los planteles educativos porque no hay el personal suficiente, no alcanzan a estar en los lugares donde realmente hay situaciones más graves de asesinatos y otro tipo de situaciones de inseguridad, menos estarán dando rondines en los planteles educativos. Y si se dan, checan a vuelo de pájaro lo que sucede; nosotros en la escuela Alfonso Sierra Partida hemos visto cómo algunas personas se introducen a planteles educativos, llamamos y no hacen nada”, concluyó.