Plan de seguridad es fallido y no debe heredarse: Bermúdez

Irapuato, Gto. (OEM-Informex).- Erandi Bermúdez Méndez, senador de la República, dijo que Guanajuato no está a favor de la militarización de la Guardia Nacional, ya que con ello el presidente Andrés Manuel López Obrador busca heredar un modelo fallido a las futuras administraciones federales, y agregó que la reducción de 40% del presupuesto a policías municipales y estatales ha sido erróneo, pues las fuerzas militares siguen practicando la estrategia de abrazos y no balazos.

Durante su visita a Irapuato a la Expo Agroalimentaria, dijo en entrevista que al mandatario federal se le permitió que la Guardia Nacional tuviera permanencia hasta 2024, ya que la ciudadanía lo eligió para ser presidente de 2018 a 2024, sin embargo, busca extenderlo a 2028 para heredar a su sucesor una estrategia que ha dado muestras de que es fallida, pues en el actual sexenio se han registrado 134 mil homicidios dolosos, cifra superior a las muertes registradas en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Señaló que por ejemplo en Guanajuato hay más de 11 mil elementos de la Guardia Nacional operando, cifra similar a las de otras entidades federativas donde no han bajado los delitos del fuero federal y esto ha sido gracias a una estrategia de seguridad fallida que ha decidido López Obrador.

"Hay muchas implicaciones, al presidente de la República le permitimos que tuviera la Guardia Nacional en el 2019, que tuviera una permanencia hasta 2024, porque los mexicanos votaron por el presidente hasta el 2024 y no hasta 2028, y esa es una interrogante de porqué el presidente quiere heredarle al siguiente presidente una estrategia que, a todas luces, ellos dijeron que era fallida desde Calderón - Peña Nieto y ahora 134 mil muertos ya lleva más que Peña y Calderón".

Dijo que de poco sirve tener en las calles cifras elevadas de elementos de la Guardia Nacional cuando el presidente les ha pedido en repetidas ocasiones poner en práctica la estrategia de abrazos y no balazos, con la cual se ha elevado el número homicidios dolosos.

Manifestó que delitos como robo a transeúnte y robo de vehículos son tareas de las policías municipales y estatales, sin embargo, la política federal ha decidido debilitar a estas corporaciones reduciendo significativamente su presupuesto.

"Para qué los queremos si él mismo les dice abrazos y no balazos. Guanajuato tiene más de 11 mil efectivos de la Guardia Nacional o militares vestidos de Guardia Nacional, y los delitos del fuero federal no bajan, siguen en aumento, no en Guanajuato sino en todo México, no veo yo la lógica de que el presidente diga yo quiero una Guardia Nacional militarizada si al final el mismo desde las mañaneras les dice abrazos y no balazos".