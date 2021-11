Pierden nopalera familiar por el agua

Cultivadores de nopal de la Comunidad del Pitayo perdieron casi en su totalidad sus nopaleras, luego de las abundante agua, por lo que esperan que el gobierno actual voltee a ver sus necesidades, pues para ellos está pérdida representa parte de su sustentabilidad económica.

Volverán a trabar en su nopalera familiar.

La familia Guerreo Martínez tiene menos de una hectárea y en la cual tenían sembrado una nopalera, sin embargo su parcela de nopales se encuentra cerca del canal de riego Arroyo Feo, el cual el pasado mes de octubre se desbordó debido a las lluvias.

El señor Manuel dijo que luego de que el canal se desbordara no tuvieron otro remedio mas que salirse de sus hogares por un tiempo, en lo que se terminaba de disipar el agua, “no nos quedó más que salirnos de nuestra casa por unos días, pero lo que más perjudico fue que la nopalera, que ya teníamos años trabajándola, se nos echara a perder, pocos años pudimos sacar provecho de ella”.

Con el exceso de lluvia la cactácea se mancha y ante la falta de sol las huertas producen menos, y para esta familia, al no poder contar con los medios para sacar el agua de su nopalera, se le pudieron varios nopales.

“Perdimos casi todas la nopalera, la verdad nosotros no esperábamos que estas aguas no afectaran tanto y menos a la nopalera, pero al no poder sacar el agua pues se nos murieron muchas, pero pues no nos queda más que volver a empezar”.